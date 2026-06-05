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젠슨 황 "삼성·SK·현대차·LG·네이버 모두 만난다"

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  • 엔비디아 CEO 젠슨 황이 5일 방한해 AI 인프라와 공급망 협력 확대 계획을 밝혔다.
  • 황 CEO는 현대차·LG·SK·삼성·네이버 등과 회동해 HBM·반도체·AI 협력과 블랙웰·베라 루빈 플랫폼 공급 논의를 진행할 것이라고 했다.
  • 그는 한국 R&D센터 채용을 시작했고 로보틱스·피지컬 AI 적용을 위해 연구시설 구축 등 국내 투자를 확대하겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"하반기 더 크고 내년은 더 커진다"…AI 인프라 투자 확대 자신감
"HBM 공급사 3곳 모두 인증 완료"…한국 R&D센터 채용·투자 확대 시사

[서울=뉴스핌] 서영욱 정승원 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 한국을 찾아 국내 주요 기업들과의 협력 확대와 인공지능(AI) 인프라 구축 계획을 밝혔다. 특히 한국 연구개발(R&D)센터 채용을 이미 시작했으며 향후 시설 구축도 추진하겠다고 언급해 국내 투자 확대 가능성을 시사했다.

황 CEO는 이날 김포공항을 통해 입국한 뒤 취재진과 만나 "고객사와 협력사들에게 감사 인사를 전하기 위해 한국에 왔다"며 "AI 인프라 구축이 매우 빠르게 진행되고 있고 지난해는 매우 큰 한 해였다. 한국 시장도 매우 좋은 흐름을 보이고 있다"고 말했다.

그는 "올해 하반기는 상반기보다 훨씬 더 큰 규모가 될 것이고 내년은 더욱 커질 것"이라며 "파트너들과 방향성을 맞추고 준비 상황을 점검해야 한다. 해야 할 일이 많다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 오후 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터를 통해 입국한 뒤 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.06.05 khwphoto@newspim.com

이번 방한 목적에 대해서는 공급망 협력을 꼽았다. 황 CEO는 "우리는 D램과 고대역폭메모리(HBM), 반도체 칩 등 엄청난 양의 기술을 생산해야 한다"며 "블랙웰 시스템은 매우 성공적인 상반기를 보냈고 차세대 플랫폼인 베라 루빈도 이미 본격 생산 단계에 들어갔다. 앞으로 매우 바쁠 것"이라고 말했다.

그는 한국 기업들과의 회동 계획도 공개했다. 황 CEO는 "현대차와 LG, SK, 삼성은 물론 네이버를 포함해 많은 미팅이 예정돼 있다"고 밝혔다.

고대역폭메모리(HBM) 공급 상황에 대한 질문에는 "고속 메모리를 매우 많이 사용하게 될 것"이라며 "현재 메모리 공급은 제약이 있는 상황이어서 공급을 최대한 확보하는 동시에 이를 효율적으로 활용할 수 있도록 한국 파트너들과 협력하고 있다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 입국하고 있다. 2026.06.05 khwphoto@newspim.com

특히 HBM4 공급망과 관련해서는 "세 개 공급업체 모두 인증을 완료했고 모두 양산에 들어갔다"며 "베라 루빈 플랫폼 공급을 지원하기 위해 경쟁하고 있다"고 말했다. 업계에서는 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론을 지칭한 것으로 해석하고 있다.

황 CEO는 한국 투자 확대 계획도 언급했다. 그는 "우리는 이미 한국 R&D센터 채용을 시작했다"며 "한국은 AI와 로보틱스 분야의 뛰어난 전문성을 보유하고 있어 연구개발 투자에 매우 적합한 곳"이라고 평가했다.

이어 "한국은 세계적인 제조업 중심지이기 때문에 우리가 개발하는 로보틱스와 피지컬 AI 기술을 산업 현장에 적용할 수 있다"며 "반도체 제조 역시 앞으로 더욱 로봇화되고 AI 중심으로 발전할 것이어서 한국 반도체 기업들과 협력할 기회가 많다"고 말했다.

채용 규모에 대해서는 "정확한 인원은 알 수 없지만 앞으로도 계속 채용할 것"이라며 "충분한 인력이 확보되면 한국에 연구시설도 구축할 계획"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 입국해 시민들의 사진 촬명 요청에 응하고 있다. 2026.06.05 khwphoto@newspim.com

그는 한국의 유망 산업으로 로보틱스를 꼽았다. 황 CEO는 "한국은 제조기술과 메카트로닉스, AI 분야에서 뛰어난 역량을 갖고 있다"며 "이 기술들의 결합은 로보틱스에 완벽하게 부합한다. 한국이 AI와 로보틱스에 투자할 훌륭한 기회를 갖고 있다"고 말했다.

한편 황 CEO는 이날 오후 T1 선수단과 만난 뒤 저녁에는 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등과 만찬 회동을 가질 예정이다.

syu@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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