[깐부회동 시즌2] 정의선 만난 젠슨 황…현대차 양재 사옥 뜨거운 환호(포토)

AI 핵심 요약beta
- 엔비디아 젠슨 황 CEO가 8일 현대차그룹 양재 사옥을 방문해 정의선 회장 등과 회동했다
- 현장에 젠슨 황을 보려는 임직원과 취재진이 몰리며 환호와 사인·기념촬영이 이어졌다
- 황 CEO는 수소전기차 넥쏘·로봇 스팟·기아 PBV PV5 등 현대차 미래 모빌리티 기술을 둘러봤다
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넥쏘·스팟 살피고 PV5 탑승
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 서초구 현대자동차그룹 양재 사옥을 찾아 정의선 현대차그룹 회장 등 최고경영진과 회동했다. 이날 현장에는 젠슨 황 CEO를 보기 위한 임직원과 취재진이 몰리며 뜨거운 관심이 쏠렸다.
젠슨 황 CEO는 현대차그룹 양재 사옥에 도착한 뒤 직원들의 환호에 손을 흔들어 화답하고, 임직원들과 인사를 나눴다. 현장에서는 직원들의 사인 요청과 기념촬영도 이어졌다.
회동에 앞서 젠슨 황 CEO는 현대차그룹의 주요 미래 모빌리티 기술과 제품에 대한 설명을 들었다. 수소전기차 넥쏘를 비롯해 보스턴다이내믹스의 4족 보행 로봇 스팟 등을 살펴봤으며, 기아의 목적기반차량(PBV)인 PV5에도 직접 탑승했다.
chanw@newspim.com