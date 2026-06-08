[깐부회동 시즌2] 젠슨 황 "LG와 로보틱스·AI 데이터센터 협력 확대"…거품론엔 "동의 안해"

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LG AI연구원·모터 기술 협력 공개…"휴머노이드와 미래 로봇 함께 개발"

"미래 데이터센터 아키텍처 공동 설계"…냉각·전력·건설 기술 협력 확대

구광모 "AI 시대 더 큰 성장 필요"…젠슨 황, 美 캘리포니아 초청 제안

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 오전 서울 여의도 LG트윈타워를 찾아 구광모 LG그룹 회장과 만난 뒤 로보틱스와 인공지능(AI), 미래 데이터센터 분야에서 LG와 협력을 확대하고 있다고 밝혔다.

황 CEO는 이날 LG트윈타워에서 기자들과 만나 "LG와의 파트너십은 계속 성장하고 있으며 훌륭한 협력 관계로 발전하고 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 구광모 LG그룹 회장(왼쪽)과 젠슨 황 엔비디아 CEO가 8일 여의도 LG트윈타워에서 회동 후 기념촬영을 하고 있다. 2026.06.08 syu@newspim.com

그는 "LG는 많은 산업과 미래 핵심 기술 분야에서 세계 최고 수준의 경쟁력을 갖추고 있다"며 "함께 협력하는 가장 중요한 분야 중 하나는 로보틱스"라고 밝혔다.

이어 "로보틱스는 전자기술과 기계 시스템, AI가 융합되는 분야"라며 "LG AI연구원과 협력하고 있으며 모터 기술과 기계 시스템 분야에서도 함께 일하고 있다"고 말했다.

황 CEO는 "이를 통해 휴머노이드 로봇과 미래 로봇 기술을 함께 만들어가고 있다"고 설명했다.

양사는 미래 데이터센터 분야에서도 협력하고 있다고 밝혔다.

황 CEO는 "오늘날 데이터센터는 이미 수백 메가와트(MW) 규모에 이르렀다"며 "미래의 초대형 데이터센터에는 냉각과 전력 공급, 설계와 건설 전반에 걸쳐 새로운 기술이 필요하다"고 말했다.

이어 "LG는 이러한 분야에서 뛰어난 역량을 보유하고 있다"며 "미래 데이터센터 아키텍처를 함께 설계하고 있다"고 밝혔다.

또 "현재도 기업들이 데이터센터를 구축할 수 있도록 시장에서 함께 협력하고 있다"며 "로보틱스부터 현재와 미래의 AI 팩토리에 이르기까지 엔비디아가 하는 모든 영역에서 하나의 거대한 팀처럼 협력하고 있다"고 말했다.

황 CEO는 "협력은 매우 빠르게 성장하고 있으며 가까운 미래에 더 많은 발표를 할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

구광모 LG그룹 회장에게 소감을 묻자 구 회장은 "오늘 엔비디아와 미래 방향에 대해 많은 이야기를 나눴다"고 말했다.

구 회장은 "AI 시대를 더욱 가속화하기 위해서는 앞으로 더 많은 협력이 필요할 것 같다"며 "오늘 시간이 부족해 세부적인 이야기까지 충분히 나누지는 못했는데 젠슨 황 CEO가 미국 캘리포니아로 초대해주겠다고 했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 젠슨 황 CEO(오른쪽)가 8일 여의도 LG트윈타워에서 질문에 답변을 하고 있다. 2026.06.08 syu@newspim.com

이날 황 CEO는 최근 증시 조정과 AI 투자 열기에 대한 질문도 받았다.

그는 "AI 산업과 AI 시장은 계속 성장하고 있다"며 "지난 몇 달 동안 AI는 실제로 유용해졌고 수익성을 입증하기 시작했다"고 말했다.

이어 "모든 AI 기업들이 AI 인프라를 매우 빠르게 구축하고 있으며 AI 팩토리 수요가 폭발적으로 늘고 있다"며 "AI는 한국뿐 아니라 전 세계의 핵심 인프라가 될 것"이라고 강조했다.

AI 수요에 대한 기대가 지나치게 높다는 지적에 대해서는 "동의하지 않는다"고 선을 그었다.

황 CEO는 "지금은 새로운 산업의 시작 단계"라며 "변동성은 매수 기회라고 생각한다"고 말했다.

이어 "투자자라면 다음 주가 아니라 10년 뒤 AI가 어떤 모습일지를 생각해야 한다"며 "그렇게 하면 훨씬 쉽게 판단할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

syu@newspim.com