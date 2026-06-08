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2026.06.08 (월)
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[깐부회동 시즌2] LG·엔비디아, 피지컬 AI 동맹 확대…로봇·AIDC·모빌리티 함께 간다

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AI 핵심 요약

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  • LG와 엔비디아는 8일 TMM 회의에서 피지컬 AI·AI 인프라·모빌리티 등 차세대 AI 전반 협력 확대를 논의했다.
  • 양사는 로봇·스마트팩토리·AI 데이터센터·자율주행 분야에서 로봇 플랫폼·냉각·전력·차량용 솔루션을 공동 개발해 AI 핵심 산업 주도권을 노린다.
  • LG AI연구원은 엑사원에 엔비디아 블랙웰·네모 등을 적용해 소버린 AI를 강화하고 그룹 전반 AI 전환을 가속화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

구광모·젠슨 황 회동…AI 시대 전략 파트너십 확대 논의
휴머노이드·스마트팩토리 공동 개발…LG 계열사 총출동한 '원LG' 협력
AI 데이터센터·자율주행·엑사원까지 연결…차세대 AI 생태계 구축 나서

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG와 엔비디아가 피지컬 인공지능(AI), AI 인프라(AIDC), 모빌리티 등 차세대 AI 산업 전반에서 전략적 협력을 확대한다. 양사는 로봇과 스마트팩토리, AI 데이터센터, 자율주행 분야를 아우르는 협력 체계를 구축하며 AI 시대 핵심 산업 주도권 확보에 나선다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 오전 서울 여의도 LG트윈타워에 방문해 구광모 LG그룹 회장과 인사를 나누고 있다. 2026.06.08 ryuchan0925@newspim.com

◆구광모·젠슨 황 "미래 위한 파트너십"
LG와 엔비디아는 8일 서울 여의도 LG트윈타워에서 구광모 LG그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 창업자 겸 최고경영자(CEO) 등이 참석한 가운데 최고경영진 회의(TMM)를 열고 중장기 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 회동은 지난 5일 젠슨 황 CEO가 국내 주요 기업 총수들과 가진 만찬 이후 성사된 후속 논의다. 양사는 AI 시대 산업 혁신을 이끌 전략적 파트너로서 협력 범위를 확대하기로 했다.

구광모 대표는 "젠슨 황 CEO와 미래 산업을 바꿀 전략적 협력에 대해 매우 가슴 뛰는 논의를 나눴다"며 "엔비디아가 그리는 AI 생태계 청사진은 고객의 일상과 산업 현장에 가치 있는 변화를 만들고자 하는 LG의 미래 모습과 일치한다"고 말했다.

이어 "이번 회동을 계기로 양사가 가진 차별화된 역량을 결합해 미래를 위한 파트너십을 더욱 공고히 해 나갈 것"이라고 강조했다.

젠슨 황 CEO는 "한국은 제조와 메카트로닉스, AI 분야에서 뛰어난 경쟁력을 갖추고 있다"며 "이러한 강점의 결합은 로보틱스와 피지컬 AI를 한국의 핵심 성장 산업으로 만들 것"이라고 말했다.

그는 "엔비디아 DSX와 피지컬 AI 플랫폼을 통해 LG는 가정과 차량을 넘어 공장과 AI 인프라 영역까지 리더십을 확장할 수 있을 것"이라며 "일상과 산업을 변화시키는 지능형 시스템 분야에서 새로운 성장 기회를 창출할 수 있다"고 밝혔다.

◆휴머노이드·스마트팩토리…피지컬 AI 전방위 협력
양사는 우선 피지컬 AI 분야 협력을 대폭 확대한다. LG전자는 엔비디아의 로봇 개발 플랫폼인 아이작(Isaac), 그루트(GR00T), 코스모스(Cosmos)를 활용해 휴머노이드와 물류 로봇 개발 협력을 강화한다. 데이터 구축과 시뮬레이션, 학습, 행동 구현에 이르는 로봇 개발 전 과정을 공동으로 추진할 계획이다.

LG는 엔비디아의 아이작 그루트 생태계를 기반으로 엔비디아 레퍼런스 로봇 공동 개발에도 참여한다.

LG이노텍은 로봇의 눈 역할을 하는 고성능 센싱 모듈과 광학 부품을 개발한다. 엔비디아 AI 칩 아키텍처에 최적화된 광학 기술을 제공해 피지컬 AI 경쟁력을 높인다는 계획이다.

LG CNS는 산업 현장용 로봇 플랫폼인 '피지컬웍스(PhysicalWorks)'에 엔비디아 로보틱스 기술을 접목한다. 제조·물류 현장의 AI 전환을 가속화하고 로봇 도입 생태계 확대에 나선다.

스마트팩토리 분야 협력도 추진한다. LG가 보유한 생산기술 데이터와 제조 노하우, 엔비디아의 AI 컴퓨팅 및 디지털트윈 기술을 결합해 원재료 조달부터 생산, 물류, 고객 전달까지 전 과정을 AI가 실시간 연결하는 자율 제조 생태계를 구축한다는 구상이다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 오전 서울 여의도 LG트윈타워에 방문해 취재진을 향해 인사하고 있다. 2026.06.08 ryuchan0925@newspim.com

◆AI 데이터센터 구축도 공동 추진
AI 데이터센터 분야에서도 협력이 본격화된다. LG전자는 엔비디아와 냉각수 분배장치(CDU), 콜드플레이트 등 데이터센터 냉각 솔루션 인증 협력을 추진한다. 또한 엔비디아 DSX 레퍼런스 디자인 기반 프리패브(Prefab) 모듈형 데이터센터 설계 기술도 공동 개발한다.

LG유플러스와 LG CNS는 엔비디아 DSX AI 팩토리 레퍼런스 디자인을 적용한 차세대 AI 팩토리를 구축할 계획이다. 확장성과 에너지 효율을 높인 AI 인프라 구축이 목표다.

LG에너지솔루션은 데이터센터 전력 솔루션 분야 협력을 추진한다. 엔비디아의 배터리에너지저장장치(BESS) 검증 가이드라인에 맞춘 800V 직류(DC) 기반 데이터센터 전력 시스템 협력을 논의 중이다.

LG는 이를 통해 AI 데이터센터의 전력 효율을 높이고 차세대 에너지 시장 선점에도 나선다는 전략이다.

◆자율주행·SDV까지 협력 확대
모빌리티 분야 협력도 확대된다. LG전자는 자체 인포테인먼트(IVI) 기술과 엔비디아의 자율주행 플랫폼인 드라이브 하이페리온(DRIVE Hyperion)을 결합해 차세대 첨단운전자보조시스템(ADAS)과 모빌리티 AI 시스템을 고도화한다.

LG이노텍 역시 차량용 통신 모듈과 센싱 솔루션, 차량용 조명 시스템 등을 엔비디아 드라이브 플랫폼에 최적화해 공급을 확대할 계획이다.

양사는 보다 안전하고 지능적인 자율주행과 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 구현을 앞당긴다는 목표다.

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 구광모 LG그룹 회장(왼쪽)과 젠슨 황 엔비디아 CEO가 8일 여의도 LG트윈타워에서 회동 후 기념촬영을 하고 있다. 2026.06.08 syu@newspim.com

◆엑사원·블랙웰 결합…소버린 AI 협력 강화
AI 모델 분야 협력도 강화한다. LG AI연구원은 자체 초거대 AI 모델인 엑사원(EXAONE) 고도화를 위해 엔비디아 최신 블랙웰 GPU와 네모(NeMo) 프레임워크, 텐서RT-LLM 등을 활용할 예정이다. 또한 네모트론(Nemotron) 오픈 데이터셋을 활용해 학습 데이터 품질을 높이고 추론 성능을 강화한다.

엔비디아는 엑사원 기반 소버린 AI 구축과 LG그룹 전반의 AI 전환(AX)을 지원할 계획이다.

LG 관계자는 "글로벌 AI 생태계를 선도하는 엔비디아의 AI 기술력과 제조·인프라 역량을 갖춘 LG의 강점이 결합한 의미 있는 협력"이라며 "산업과 일상을 아우르는 글로벌 AI 혁신을 가속화할 것"이라고 말했다.

syu@newspim.com

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육군 제복 10년 만에 전면 개편 착수 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군이 10년 가까이 변화가 없던 제복 체계를 전면 재설계하기 위해 전문 디자인 기관과 협력에 나섰다.  육군은 지난 5일 충남 계룡대에서 한국공예·디자인문화진흥원(공진원)과 '육군 제복 디자인 개발'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다. 이번 협약은 공진원이 추진하는 '2026년 공공디자인 컨설팅 사업'에 '육군 제복류 디자인 개발 사업'이 선정되면서 성사됐다. 공진원은 문화체육관광부 산하 공공기관으로, 공공 영역 디자인 개선 사업을 총괄해 온 전문 기관이다. 지난 2월 27일 서울 노원구 육군사관학교에서 열린 제82기 졸업식에서 졸업생들이 졸업을 자축하며 정모를 높이 던지고 있다. [사진=국방부] 2026.02.27 photo@newspim.com 양측은 이번 협약을 통해 ▲육군 정복 ▲근무복 ▲육군사관학교 생도 정복을 핵심 협력 분야로 설정했다. 특히 제복에 담긴 상징성과 기능성, 착용 편의성, 대외 이미지까지 종합적으로 검토해 '미래형 육군 이미지'를 반영한 디자인 개선 방향을 도출할 계획이다. 육군 제복 체계는 2016년 개정 이후 약 10년간 큰 변화 없이 유지돼 왔으며, 육사 생도 정복은 1970년대 개정 이후 사실상 반세기 가까이 유지된 상태다. 이번 개편에서 가장 관심이 집중되는 부분은 육군사관학교 정복이다. 정부가 육·해·공군 사관학교 통합을 검토하는 상황에서, 각 군의 정체성을 상징하는 제복 체계 역시 재편 압력을 받을 가능성이 크기 때문이다. 군 안팎에서는 "제복은 단순 복장이 아니라 군 정체성과 역사, 지휘 체계와 군의 정체성을 보여준다"라는 말이 나오는 만큼, 사관학교 통합 논의에서 핵심 쟁점으로 떠오를 수 있다는 분석이 나온다. 육군은 이번 협약을 계기로 단순한 디자인 변경을 넘어 장기적인 제복 발전 로드맵 수립에 착수할 방침이다. 기능성 소재 적용, 체형 다양성 반영, 근무 환경별 최적화 등 실질적 개선 요소도 함께 검토된다. 특히 병력 구조 변화와 복무 환경 개선 흐름을 반영해 '착용 만족도'를 핵심 지표로 설정할 것으로 알려졌다. 김진평 육군본부 인사근무과장(대령)은 "전문기관의 체계적인 컨설팅과 지원을 통해 육군 구성원에게는 자부심을, 국민에게는 품격 있고 신뢰받는 이미지를 제공할 수 있는 제복 체계를 구축하겠다"고 밝혔다. 군 안팎에서는 이번 사업이 단순한 복제 개편을 넘어, 향후 10~20년간 육군 브랜드 이미지와 대외 인식을 좌우할 '장기 프로젝트'가 될 것으로 보고 있다. 사관학교 통합이 현실화될 경우, 제복 디자인이 군 조직 개편 방향을 보여주는 상징이 될 가능성이 크다. gomsi@newspim.com 2026-06-08 12:05
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오세훈·추경호 재판 이번주 재개 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 =  6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번주 재개된다. 8일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 오는 10일 오세훈 서울시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 사업가 김한정 씨의 정치자금법 위반 혐의에 대한 공판기일을 연다. 오세훈·추경호 등 6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번 주 재개된다. 사진은 오세훈 서울시장 당선인이 지난 4일 오전 서울시청으로 들어서며 직원들에게 인사말을 하는 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 지난 4월 22일 이후 49일 만의 속행공판이다. 재판부는 오 시장의 지선 일정을 고려해 당초 5월로 잡혔던 공판기일을 지선 이후로 연기한 바 있다. 오 시장에 대한 구형은 내주로 전망되고 있다. 오는 17일 결심공판이 진행될 예정인 가운데, 이날 오 시장에 대한 피고인 신문 및 민중기 특별검사팀의 최종의견 진술과 구형, 오 시장의 최후진술 등이 이뤄질 전망이다. 오 시장은 지난 2021년 4월 7일 서울시장 보궐선거를 앞두고 정치브로커인 명태균 씨로부터 10회에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 전달받고, 후원자인 김씨에게 3300만 원을 대납토록 한 혐의를 받고 있다. 오세훈·추경호 등 6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번 주 재개된다. 사진은 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 지난달 23일 오후 대구 북구 칠성종합시장 앞에서 열린 유세현장에서 지지를 호소하고 있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 추경호 대구시장 당선인의 내란 중요임무 종사 사건도 같은 날 열린다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 10일 추 당선인의 내란 중요임무 종사 혐의를 공판을 진행한다. 추 당선인은 지난달 13일 법정에 출석했지만, 같은달 28일 공판준비기일에는 출석하지 않았다. 재판부는 지난 4월 추 당선인에게 지방선거가 끝나면 매주 한 차례씩 공판을 진행할 예정이라고 밝힌 바 있다. 추 당선인은 12·3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표로서 윤석열 전 대통령 측으로부터 계엄에 협조해달라는 요청을 받은 뒤 의원총회 장소를 수 차례 변경하는 방식으로 계엄 해제 표결을 방해한 혐의를 받는다. right@newspim.com 2026-06-08 10:20

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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