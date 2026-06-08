[깐부회동 시즌2] LG·엔비디아, 피지컬 AI 동맹 확대…로봇·AIDC·모빌리티 함께 간다

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구광모·젠슨 황 회동…AI 시대 전략 파트너십 확대 논의

휴머노이드·스마트팩토리 공동 개발…LG 계열사 총출동한 '원LG' 협력

AI 데이터센터·자율주행·엑사원까지 연결…차세대 AI 생태계 구축 나서

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG와 엔비디아가 피지컬 인공지능(AI), AI 인프라(AIDC), 모빌리티 등 차세대 AI 산업 전반에서 전략적 협력을 확대한다. 양사는 로봇과 스마트팩토리, AI 데이터센터, 자율주행 분야를 아우르는 협력 체계를 구축하며 AI 시대 핵심 산업 주도권 확보에 나선다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 오전 서울 여의도 LG트윈타워에 방문해 구광모 LG그룹 회장과 인사를 나누고 있다. 2026.06.08 ryuchan0925@newspim.com

◆구광모·젠슨 황 "미래 위한 파트너십"

LG와 엔비디아는 8일 서울 여의도 LG트윈타워에서 구광모 LG그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 창업자 겸 최고경영자(CEO) 등이 참석한 가운데 최고경영진 회의(TMM)를 열고 중장기 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 회동은 지난 5일 젠슨 황 CEO가 국내 주요 기업 총수들과 가진 만찬 이후 성사된 후속 논의다. 양사는 AI 시대 산업 혁신을 이끌 전략적 파트너로서 협력 범위를 확대하기로 했다.

구광모 대표는 "젠슨 황 CEO와 미래 산업을 바꿀 전략적 협력에 대해 매우 가슴 뛰는 논의를 나눴다"며 "엔비디아가 그리는 AI 생태계 청사진은 고객의 일상과 산업 현장에 가치 있는 변화를 만들고자 하는 LG의 미래 모습과 일치한다"고 말했다.

이어 "이번 회동을 계기로 양사가 가진 차별화된 역량을 결합해 미래를 위한 파트너십을 더욱 공고히 해 나갈 것"이라고 강조했다.

젠슨 황 CEO는 "한국은 제조와 메카트로닉스, AI 분야에서 뛰어난 경쟁력을 갖추고 있다"며 "이러한 강점의 결합은 로보틱스와 피지컬 AI를 한국의 핵심 성장 산업으로 만들 것"이라고 말했다.

그는 "엔비디아 DSX와 피지컬 AI 플랫폼을 통해 LG는 가정과 차량을 넘어 공장과 AI 인프라 영역까지 리더십을 확장할 수 있을 것"이라며 "일상과 산업을 변화시키는 지능형 시스템 분야에서 새로운 성장 기회를 창출할 수 있다"고 밝혔다.

◆휴머노이드·스마트팩토리…피지컬 AI 전방위 협력

양사는 우선 피지컬 AI 분야 협력을 대폭 확대한다. LG전자는 엔비디아의 로봇 개발 플랫폼인 아이작(Isaac), 그루트(GR00T), 코스모스(Cosmos)를 활용해 휴머노이드와 물류 로봇 개발 협력을 강화한다. 데이터 구축과 시뮬레이션, 학습, 행동 구현에 이르는 로봇 개발 전 과정을 공동으로 추진할 계획이다.

LG는 엔비디아의 아이작 그루트 생태계를 기반으로 엔비디아 레퍼런스 로봇 공동 개발에도 참여한다.

LG이노텍은 로봇의 눈 역할을 하는 고성능 센싱 모듈과 광학 부품을 개발한다. 엔비디아 AI 칩 아키텍처에 최적화된 광학 기술을 제공해 피지컬 AI 경쟁력을 높인다는 계획이다.

LG CNS는 산업 현장용 로봇 플랫폼인 '피지컬웍스(PhysicalWorks)'에 엔비디아 로보틱스 기술을 접목한다. 제조·물류 현장의 AI 전환을 가속화하고 로봇 도입 생태계 확대에 나선다.

스마트팩토리 분야 협력도 추진한다. LG가 보유한 생산기술 데이터와 제조 노하우, 엔비디아의 AI 컴퓨팅 및 디지털트윈 기술을 결합해 원재료 조달부터 생산, 물류, 고객 전달까지 전 과정을 AI가 실시간 연결하는 자율 제조 생태계를 구축한다는 구상이다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 오전 서울 여의도 LG트윈타워에 방문해 취재진을 향해 인사하고 있다. 2026.06.08 ryuchan0925@newspim.com

◆AI 데이터센터 구축도 공동 추진

AI 데이터센터 분야에서도 협력이 본격화된다. LG전자는 엔비디아와 냉각수 분배장치(CDU), 콜드플레이트 등 데이터센터 냉각 솔루션 인증 협력을 추진한다. 또한 엔비디아 DSX 레퍼런스 디자인 기반 프리패브(Prefab) 모듈형 데이터센터 설계 기술도 공동 개발한다.

LG유플러스와 LG CNS는 엔비디아 DSX AI 팩토리 레퍼런스 디자인을 적용한 차세대 AI 팩토리를 구축할 계획이다. 확장성과 에너지 효율을 높인 AI 인프라 구축이 목표다.

LG에너지솔루션은 데이터센터 전력 솔루션 분야 협력을 추진한다. 엔비디아의 배터리에너지저장장치(BESS) 검증 가이드라인에 맞춘 800V 직류(DC) 기반 데이터센터 전력 시스템 협력을 논의 중이다.

LG는 이를 통해 AI 데이터센터의 전력 효율을 높이고 차세대 에너지 시장 선점에도 나선다는 전략이다.

◆자율주행·SDV까지 협력 확대

모빌리티 분야 협력도 확대된다. LG전자는 자체 인포테인먼트(IVI) 기술과 엔비디아의 자율주행 플랫폼인 드라이브 하이페리온(DRIVE Hyperion)을 결합해 차세대 첨단운전자보조시스템(ADAS)과 모빌리티 AI 시스템을 고도화한다.

LG이노텍 역시 차량용 통신 모듈과 센싱 솔루션, 차량용 조명 시스템 등을 엔비디아 드라이브 플랫폼에 최적화해 공급을 확대할 계획이다.

양사는 보다 안전하고 지능적인 자율주행과 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 구현을 앞당긴다는 목표다.

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 구광모 LG그룹 회장(왼쪽)과 젠슨 황 엔비디아 CEO가 8일 여의도 LG트윈타워에서 회동 후 기념촬영을 하고 있다. 2026.06.08 syu@newspim.com

◆엑사원·블랙웰 결합…소버린 AI 협력 강화

AI 모델 분야 협력도 강화한다. LG AI연구원은 자체 초거대 AI 모델인 엑사원(EXAONE) 고도화를 위해 엔비디아 최신 블랙웰 GPU와 네모(NeMo) 프레임워크, 텐서RT-LLM 등을 활용할 예정이다. 또한 네모트론(Nemotron) 오픈 데이터셋을 활용해 학습 데이터 품질을 높이고 추론 성능을 강화한다.

엔비디아는 엑사원 기반 소버린 AI 구축과 LG그룹 전반의 AI 전환(AX)을 지원할 계획이다.

LG 관계자는 "글로벌 AI 생태계를 선도하는 엔비디아의 AI 기술력과 제조·인프라 역량을 갖춘 LG의 강점이 결합한 의미 있는 협력"이라며 "산업과 일상을 아우르는 글로벌 AI 혁신을 가속화할 것"이라고 말했다.

syu@newspim.com