새마을금고, '검사종합시스템 재구축' 착수…리스크 관리 강화

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 새마을금고중앙회는 지난달 말 서울 강남구 본부에서 리스크 관리 강화를 위한 '검사종합시스템 재구축' 중간보고회를 진행했다고 8일 밝혔다.

이번 보고회에는 홍성기 새마을금고중앙회 금고감독위원장을 비롯해 검사·감독 및 이상징후 검사 담당자 등 관계자 100여 명이 참석했다. 주요 안건으로는 ▲검사종합시스템 재구축 방향 및 개선사항 ▲빅데이터 기반 위험평가 모델 ▲이상징후 탐지 기능 고도화 방안 등이 논의됐으며 참석자 토론이 이어졌다.

홍성기 새마을금고중앙회 금고감독위원장(앞줄 왼쪽 5번째) 및 기타 관계자들이 지난 5월 서울 강남구 새마을금고중앙회 본부에서 '검사종합시스템 재구축'중간보고회를 개최하고 기념 촬영을 하고 있다. [사진=새마을금고중앙회]

해당 사업은 2020년 도입된 기존 시스템을 전면 개편하는 것으로, 강화된 상시감독 수요와 현장 의견을 수렴해 추진됐다. 새마을금고중앙회는 LG CNS를 사업자로 선정해 총 100억원 규모의 프로젝트를 진행 중이며, 오는 2027년 2월 완료를 목표로 하고 있다.

홍성기 새마을금고중앙회 금고감독위원장은 "이번 시스템 재구축은 정보기술(IT) 인프라 개선을 넘어 새마을금고의 리스크 관리 체계를 고도화하는 작업"이라며 "데이터 기반의 검사·감독 체계를 마련해 금융취약계층과 지역사회의 신뢰를 높일 수 있는 상호금융기관으로 거듭나겠다" 말했다.

eoyn2@newspim.com