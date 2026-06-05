새마을금고중앙회, '제3회 윤리의 날' 기념 특강 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 새마을금고중앙회는 지난 2일 서울 강남구 본부 MG홀에서 '제3회 윤리의 날' 기념 특강을 진행했다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 2024년 매년 6월 2일을 '새마을금고중앙회 윤리의 날'로 정한 이래 세 번째로 열린 것으로, 임직원들의 윤리·준법 의식을 높이고 조직 문화를 개선하기 위해 마련됐다.

지난 2일 서울 강남구 새마을금고중앙회 본부 MG홀에서 열린 '제3회 윤리의 날' 기념 특강에서 최태성 강사가 특강을 진행하고 있다. [사진=새마을금고중앙회]

특강은 최태성 한국사 강사가 맡아 '결과를 위한 비윤리적인 선택은 정당화 될 수 있는가'라는 주제로 윤리적 판단의 중요성을 강의했다. 최 강사는 영화 <왕과 사는 남자>에 등장하는 세조의 사례를 들어 현대 금융인이 지녀야 할 윤리적 책임에 대해 설명해 공감과 호응을 이끌었다.

한편, 새마을금고중앙회는 윤리·준법 경영을 위해 ▲임직원 준법 서약 ▲월 1회 윤리교육 ▲내부제보 안심변호사 제도 ▲분기별 윤리규범 준수 실태점검 ▲전 부서 규범준수 리스크 평가 등의 제도를 시행하고 있다. 아울러 지난해에는 규범준수 경영시스템 국제 표준인 'ISO 37301' 인증을 받기도 했다.

새마을금고중앙회 관계자는 "향후에도 임직원의 윤리의식을 바탕으로 지역 새마을금고와의 상생을 도모하고 금융기관으로서의 신뢰를 높여나갈 것"이라고 전했다.

eoyn2@newspim.com