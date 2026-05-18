새마을금고, 창립 63주년 기념 온라인 이벤트 실시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전국민 대상 참여형 퀴즈 이벤트... 다양한 경품 제공

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 새마을금고는 창립 63주년을 기념해 전국민이 참여할 수 있는 온라인 이벤트를 25일까지 진행한다고 18일 밝혔다.

이번 이벤트는 새마을금고 창립 63주년의 의미를 국민과 함께 나누고, 지역사회와 상생의 가치를 확산하기 위해 마련됐다. 이벤트는 온라인 홈페이지를 통해 진행되며, 누구나 참여할 수 있다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 새마을금고는 창립 63주년을 기념해 전국민이 참여할 수 있는 온라인 이벤트를 25일까지 진행한다고 18일 밝혔다. [사진=새마을금고] 2026.05.18 yunyun@newspim.com

참여자는 이름과 휴대폰 번호를 통한 본인인증 후 이벤트에 참여할 수 있다. 이벤트는 1일 1회 참여 가능하며, 이벤트 기간 동안 매일 새로운 문제가 출제된다. 참여 일수가 많을수록 당첨 기회가 확대되며, 최종 당첨자는 무작위 추첨을 통해 선정된다.

새마을금고는 이벤트 참여 고객들을 위해 다양한 경품도 준비했다. 경품은 ▲메가커피 아이스 아메리카노(6,300명) ▲배달의 민족 상품권 2만 원권(150명) ▲신세계 상품권 3만 원권(140명) ▲새마을금고 굿즈 세트(63명) 등으로 구성됐다.

당첨자는 오는 6월 4일 발표될 예정이며, 이벤트 홈페이지에서 6월 10일까지 확인할 수 있다. 경품은 당첨자 발표 종료 이후 순차 발송된다.

새마을금고 관계자는 "창립 63주년을 맞아 국민과 함께 소통하고 감사의 마음을 나누기 위해 이번 온라인 이벤트를 마련했다"며 "많은 국민들의 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.

이벤트와 관련된 상세 내용은 이벤트 홈페이지에서 확인할 수 있다.

yunyun@newspim.com