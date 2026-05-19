새마을금고, 대표봉사단 'MG따숨' 출범…지역 밀착 사회공헌 강화

AI 핵심 요약beta
- 새마을금고가 19일 대표봉사단 'MG따숨'을 출범한다고 밝혔다
- 전국 13개 지역 단위로 최소 50명 이상이 참여해 재난·재해 시 인력 지원에 나선다
- 취약계층 지원·어르신 돌봄 등 지역 밀착형 상생 활동을 하반기부터 본격 전개한다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 새마을금고가 전국 단위 대표봉사단을 꾸리고 지역사회 상생 활동을 강화한다.
새마을금고는 지역사회와의 상생 및 사회적 책임 실천을 강화하기 위해 대표봉사단 'MG따숨'을 구성·운영한다고 19일 밝혔다.
'MG따숨'은 '따뜻한 숨결'의 줄임말로, 지역사회 곳곳에 온기와 희망을 전하겠다는 의미를 담았다. 새마을금고는 이번 봉사단 출범을 계기로 일회성 봉사활동을 넘어 지역사회와 지속적으로 호흡하는 사회공헌 기반을 구축한다는 계획이다.
봉사단은 전국 13개 지역을 단위로 운영된다. 지역별로 최소 3개 이상의 새마을금고와 50명 이상의 봉사단원이 참여해 구성되며, 재난·재해 등 대규모 인력 지원이 필요한 상황에서 적극적인 봉사활동을 펼칠 예정이다. 평상시에는 지역공동체 상생, 취약계층 지원, 어르신 돌봄 등 지역 밀착형 활동을 이어간다.
봉사단은 오는 7월까지 지역별 자체 모집과 발족식을 진행하고, 올해 하반기부터 본격적인 활동에 나설 예정이다.
새마을금고중앙회 관계자는 "MG따숨은 지역사회와 가장 가까운 금융협동조합인 새마을금고의 정체성을 바탕으로 지역과 함께 성장하는 상생 플랫폼으로 운영될 예정"이라며 "앞으로도 지역사회에 따뜻한 숨결을 전하는 다양한 사회공헌활동을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com