美 국무부 인권담당 차관보 방한...외교부 다자외교조정관 면담

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

종교·인권 문제 논의..."美 인권보고서 작성 중"

'尹 탄핵 반대 시위 주도' 손현보 목사도 면담

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 외교부는 장욱진 글로벌다자외교조정관이 방한 중인 라일리 반스 미국 국무부 민주주의·인권·노동국(DRL) 차관보와 면담했다고 8일 밝혔다.

반스 차관보의 방한은 이번이 취임 후 처음이다. 장 조정관은 이날 면담에서 매년 미 국무부가 발간하는 국가별 인권보고서와 관련한 의견을 교환한 것으로 보인다.

라일리 반스 미 국무부 민주주의·인권·노동국(DRL) 차관보[사진=미 국무부 홈페이지]

외교부 당국자는 "미 국무부는 연례 국무부 인권보고서, 인신매매 보고서, 국제 종교 자유의 보고서 등 작성 과정에서 다양한 관계자들과 소통하고 있다"면서 "이번 반스 차관보 방한도 이러한 소통의 일환"이라고 설명했다.

반스 차관보는 방한 기간 동안 종교, 인권단체 등 관계자들과 별도로 접촉 중이다. 반스 차관보는 7일 부산 세계로교회를 방문해 손현보 담임목사를 만났다. 이 자리에는 벨시스 로메로 백악관 신앙사무국 연락관, 듀이 무어 주부산미국영사관 수석영사, 조쉬 데이비스 주한미국대사관 정무담당관 등도 참석했다.

반스 차관보는 손 목사와 종교법인 해산법, 포괄적 차별금지법, 손 목사에 대한 '내란 선동' 고발, 기독교 대안교육 규제, 한미 청년 연대 프로그램 등에 대해 논의한 것으로 알려졌다.

손 목사는 개신교계 단체인 '세이브코리아'를 이끌며 윤 전 대통령 탄핵 반대 집회를 주도했다. 지난해 대통령 선거 등에서 불법 선거운동을 한 혐의로 기소됐고, 올해 초 징역 6개월, 집행유예 1년을 선고받았다.

opento@newspim.com