박경원 iM라이프 대표, '청소년 불법도박 근절 캠페인' 동참

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = iM라이프는 박경원 대표가 청소년 대상 불법 사이버 도박의 위험성을 알리고 안전한 사회 환경을 조성하기 위해 서울경찰청이 주관하는 '청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인'에 참여했다고 8일 밝혔다.

이번 캠페인은 최근 온라인과 모바일 환경을 중심으로 확산하는 청소년 불법 사이버 도박의 심각성을 알리고 도박 범죄를 사전에 예방하기 위해 지난해 3월부터 진행 중인 국민 참여형 릴레이 활동이다.

박경원 iM라이프 대표가 서울 중구 본사에서 '청소년 불법 도박 근절 릴레이 캠페인'에 참여하며 기념 촬영을 하고 있다. [사진=iM라이프]

박 대표는 천상영 신한라이프 사장의 지목을 받아 이번 캠페인에 동참했으며, '청소년을 노리는 불법 사이버도박, 절대 이길 수 없는 사기범죄입니다'라는 슬로건을 담은 예방 메시지를 전했다. 박 대표는 다음 캠페인 참여 주자로 김성욱 iM캐피탈 대표를 지목했다.

박 대표는 "청소년들이 불법 사이버 도박 범죄 위험에 노출되는 것은 사회 전체가 해결해야 할 과제"라며 "청소년들이 건전한 환경에서 성장할 수 있도록 사회 전반의 관심이 필요하다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com