천상영 신한라이프 사장, '청소년 불법 도박 근절' 캠페인 동참

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다음 주자로 박경원 IM라이프 대표 지목

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한라이프 천상영 사장이 청소년 불법 도박의 위험성을 알리고 범죄 예방 메시지를 확산하기 위한 릴레이 캠페인에 동참했다.

신한라이프는 천상영 대표이사 사장이 '청소년 불법 도박 근절 릴레이 캠페인'에 참여했다고 18일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 서울 중구 신한라이프 본사에서 천상영 신한라이프 대표이사 사장이 '청소년 불법 도박 근절 릴레이 캠페인'에 참여하며 기념 촬영을 하고 있다. [사진=신한라이프] 2026.05.18 yunyun@newspim.com

이번 캠페인은 온라인 환경에서 청소년을 대상으로 한 불법 사이버 도박이 늘어나는 가운데, 그 위험성을 알리고 예방 활동을 통해 안전한 사회 환경을 조성하기 위해 서울경찰청이 주관하는 범사회적 캠페인이다.

천 사장은 박창훈 신한카드 사장의 지목을 받아 이번 캠페인에 참여했다. 그는 불법 도박이 미래 세대인 청소년의 삶을 위협하는 사기 범죄라는 메시지를 담은 인증 사진을 통해 사회적 관심과 참여를 당부했다.

천상영 신한라이프 사장은 "청소년들이 건강한 가치관 속에서 올바르게 성장할 수 있도록 우리 사회가 경각심을 갖고 범죄 예방을 위해 노력해야 한다"고 말했다.

다음 캠페인 참여자로 박경원 IM라이프 대표를 지목했다.

한편 신한라이프는 청소년들이 금융에 대한 올바른 인식과 건전한 금융생활 습관을 형성할 수 있도록 '1사 1교 금융교육'을 이어가고 있다. 이 같은 공로를 인정받아 지난해 2년 연속 금융감독원장상을 수상하는 등 금융업의 사회적 책임 실천에도 힘쓰고 있다.

yunyun@newspim.com