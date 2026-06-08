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[종합] 청주서 선거인명부 1300명 누락…"기본도 못 지킨 선거 관리"

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  • 충북도선거관리위원회는 3일 청주시 한 투표소에서 선거인명부 1300명분 누락 사태가 발생했다고 밝혔다.
  • 투표 개시 직후 유권자들이 명부에서 이름을 찾지 못해 발길을 돌리는 혼란이 빚어졌고, 선관위의 사전 점검·검증 시스템 부실 비판이 제기됐다.
  • 유권자와 전문가들은 참정권 제약과 선거 신뢰 훼손을 지적했고, 충북선관위는 8일 공식 사과와 재발 방지 대책 마련을 약속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

투표 시작 직후 확인된 대규모 오류…"30분 혼선 아닌 신뢰 훼손" 비판 확산

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =  제9회 전국지방선거 당일 충북 청주의 한 투표소에서 선거인명부 일부가 통째로 누락된 채 투표가 시작되는 초유의 사태가 발생했다.

선거의 가장 기본 절차인 신원 확인 단계부터 허점이 드러나면서 단순 실수를 넘어선 구조적 관리 부실이라는 지적이 커지고 있다.

투표. [사진=뉴스핌 DB]

8일 충북도선거관리위원회에 따르면 지난 3일 오전 6시 10분쯤 청주시 성화·개신·죽림동 제5투표소에서 선거인명부 등재번호 2842번부터 4137번까지 약 1300명분이 누락된 사실이 투표 개시 직후 확인됐다.

해당 시간대 투표소를 찾은 유권자들은 명부에서 자신의 이름을 확인하지 못해 발길을 돌려야 했고 일부는 다시 투표소를 찾아야 하는 불편을 겪었다.

선관위는 약 30분 뒤인 오전 6시40분 누락이 없는 명부로 교체해 투표를 정상화했다고 설명했다.

이후 안내방송과 개별 연락을 통해 투표하지 못한 유권자의 재방문을 유도했으며 "대부분 투표를 마친 것으로 확인됐다"는 입장이다.

그러나 이번 사안을 단순한 '30분 혼선'으로 치부하기 어렵다는 비판이 나온다.

투표 개시 직후 발생한 혼란은 유권자의 투표 의지를 저해할 수 있고 선거의 공정성과 신뢰를 훼손할 수 있기 때문이다.

특히 명부 누락이 사전에 걸러지지 않았다는 점에서 현장 점검 체계가 사실상 작동하지 않았다는 지적이 제기된다.

선거인명부는 유권자의 투표권 행사 여부를 판단하는 핵심 장치다. 

그럼에도 수천 명 규모의 누락이 발생한 것은 단순 인쇄 실수를 넘어 출력·검수·배포 전 과정에서 이중 확인 장치가 부실했을 가능성을 시사한다.

선거 관리의 '기초 공정성'이 흔들렸다는 비판이 나오는 이유다.

선관위는 사후 안내와 연락으로 대응했다고 설명하지만 이미 투표소를 떠난 유권자 일부가 끝내 재방문하지 않았을 가능성을 배제하기 어렵다.

이는 결과적으로 참정권 행사 기회에 실질적 제약이 발생했을 수 있다는 의미다.

전문가들은 이번 사안을 명백한 현장 관리 실패로 규정한다.

충북선거관리위원회. [사진=뉴스핌DB]

한 선거행정 전문가는 "명부 누락은 단순 인쇄 오류가 아니라 검증 시스템이 작동하지 않았다는 신호"라며 "사전 점검 체크리스트 강화와 함께 단계별 책임 소재를 명확히 해야 한다"고 지적했다.

유권자들의 반응도 싸늘하다.

성화동에 거주하는 50대 주민 김모 씨는 "투표하러 새벽에 갔는데 이름이 없다고 해서 그냥 돌아왔다"며 "이런 기본적인 것도 준비 안 된 선거를 어떻게 믿느냐"고 말했다.

죽림동의 한 주민은 "선거는 신뢰가 전부인데 시작부터 흔들리면 결과도 의심받을 수밖에 없다"고 했다.

충북도선거관리위원회는 8일 오후 공식 사과문을 발표해 재발 방지 대책 마련을 약속했다 

선관위는 "청주시 성화·개신·죽림동 제5투표소(개신주공1단지아파트 관리사무소)에서 선거인 명부 준비 부족으로 유권자들에게 불편과 심려를 끼쳐 죄송하다"며 "원인과 문제점을 정확히 파악해 재발 방지 대책을 마련하겠다"고 밝혔다.

baek3413@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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