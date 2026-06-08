에르메스·미우미우뷰티 품은 CJ온스타일…럭스뷰티관 매출 급증세

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에르메스·미우미우·구찌뷰티 잇단 입점

럭스뷰티관 매출 전년 대비 43% 증가

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ온스타일이 에르메스퍼퓸(Hermès Parfums), 구찌뷰티(Gucci Beauty), 미우미우뷰티(Miu Miu Beauty) 등 글로벌 럭셔리 뷰티 브랜드를 잇달아 유치하며 '백화점 뷰티 플랫폼'으로 존재감을 키우고 있다.

CJ온스타일은 올해 1~5월 모바일 앱 내 럭스뷰티관 매출이 지난해 같은 기간보다 43% 증가했다고 8일 밝혔다.

올해 3분기 CJ온스타일 모바일 라이브 방송을 앞두고 있는 니치 향수 브랜드 크리드 모습. [사진=CJ온스타일 제공]

현재 럭스뷰티관에는 에르메스, 시슬리, 끌레드뽀보떼, 메종마르지엘라 프래그런스, 로라메르시에, 나스, 데코르테 등 백화점 1층을 대표하는 프리미엄 뷰티 브랜드들이 입점해 있다. 올 3분기에는 아쿠아 디 파르마, 크리드 등 초고가 니치 향수 브랜드까지 모바일 라이브 방송을 앞두고 있다.

실적 성장세도 눈에 띈다. 올해 라이브 방송을 진행한 SK-II는 해당 월 매출이 전년 동기 대비 418% 증가했고 데코르테(DECORTÉ)는 497%, 르네휘테르(René Furterer)는 904% 늘었다. 에르메스 역시 지난 5월 라이브 방송 매출이 전년 동월 대비 218% 증가했다.

CJ온스타일은 공식 수입사 중심의 브랜드 운영과 전문관 큐레이션, 콘텐츠 커머스를 차별화 요소로 내세우고 있다. 실제 지난해 프리미엄 뷰티 평균 객단가는 24만원에 달했다. 같은 기간 앱·결제 리테일 분석 서비스 와이즈앱·리테일에 따르면 CJ온스타일은 주요 온라인 종합 쇼핑몰 가운데 1회당 평균 결제금액과 1인당 평균 결제금액 모두 1위를 기록했다.

CJ온스타일 관계자는 "프리미엄 브랜드와 고객을 연결하는 백화점 뷰티 대표 플랫폼으로 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.

nrd@newspim.com