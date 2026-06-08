[종합] 종합특검 "尹, 계엄 적법 주장"…통일교 수사무마 전 강원청장 9일 소환

尹 직권남용 추가조사 없을 듯…13일 반란 혐의 조사

통일교 수사무마 의혹 경찰청 감찰자료 확보

관저 이전 예산 전용 의혹 기재부 관계자 압수수색

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 윤석열 전 대통령의 '계엄 정당화 메시지' 의혹 조사를 사실상 마무리하고 오는 13일 군형법상 반란 혐의 조사를 이어간다. 통일교 수사무마 의혹과 관련해서는 김도형 전 강원경찰청장을 오는 9일 소환조사한다.

종합특검은 8일 오후 경기 과천시에서 정례브리핑을 열고 "오는 13일 오전 10시 반란죄 혐의 등과 관련해 윤 전 대통령을 소환 조사할 예정"이라고 밝혔다.

2차 종합특별검사팀이 윤석열 전 대통령의 '계엄 정당화 메시지' 의혹 조사를 사실상 마무리하고 오는 13일 군형법상 반란 혐의 조사를 이어간다. 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB]

윤 전 대통령은 지난 6일 직권남용 혐의 피의자 신분으로 종합특검에 처음 출석했다. 그는 12·3 비상계엄 선포 이후 국가안보실과 국가정보원, 외교부 등을 통해 미국 등 우방국에 계엄을 정당화하는 메시지를 전달하려 한 혐의를 받는다.

권영빈 특검보는 이날 브리핑에서 "수사팀이 위헌·위법한 비상계엄에 대해 질문하면 윤 전 대통령은 '나는 지금도 비상계엄은 적법하다고 생각한다'고 말했다"며 "계엄이 적법하기 때문에 외국에 계엄에 대해 알리라는 지시를 한 것이지, 위법하거나 직권남용이라고 인정하지 않는다는 취지였다"고 설명했다.

권 특검보는 직권남용 혐의 추가 조사 여부에 대해 "준비한 내용의 5분의 3 정도를 압축적으로 질문했고 중요한 질문에 대해서는 묻고 답하는 시간이 있었다"며 "지난 토요일 조사로 마무리됐다고 보고 추가 조사는 필요 없을 것 같다"고 말했다.

강원경찰청 전경. [사진=강원경찰청]

종합특검은 통일교 수사무마 의혹 수사에도 속도를 내고 있다. 종합특검은 "통일교 수사무마와 관련해 2025년 11월 시행된 경찰청 자체 감찰 자료를 압수수색을 통해 확보했다"며 "이번 주에는 관련 피의자들을 소환해 조사할 계획"이라고 밝혔다.

김 전 청장에 대한 소환조사는 오는 9일 진행된다. 종합특검은 통일교 해외 원정도박 첩보 수사가 경찰 단계에서 무마됐다는 의혹과 관련해 당시 경찰 지휘라인의 관여 여부를 들여다보고 있다.

관저 이전 의혹과 관련한 강제수사도 이어졌다. 종합특검은 이날 관저 이전 당시 예산 불법 전용 혐의와 관련해 기획재정부의 공모 관계 등을 확인하기 위해 기획예산처(옛 기획재정부)와 전 기재부 예산실장, 전 대통령실 경제금융비서관 등 4명의 주거지 등에 대한 압수수색 영장을 집행 중이다.

내란 관련 핵심 인물 조사도 예정돼 있다. 종합특검은 오는 10일 오전 10시 신원식 전 안보실장을 내란중요임무종사 혐의로, 11일 오전 10시 홍장원 전 국정원 1차장을 내란중요임무종사 및 국정원법 위반 혐의로 각각 조사한다. 12일 오전 10시에는 조태용 전 국정원장을 같은 혐의로 다시 부른다.

yek105@newspim.com