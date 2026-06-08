[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 6월8일

AI 핵심 요약beta
- 8일 투데이 ANDA에 경제·산업 기사 담았다
- 이재명 대통령 보완수사권 국회에 맡기겠다 했다
- 젠슨 황 모빌리티 강조에 환율 1580원 공포 번졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
8일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[李 취임1년 회견] 李대통령 "검찰 보완수사권, 국회에 맡길 것…정부 입장 고집 안 해" ▲히든스테이지 본선, 뉴스핌TV 유튜브 녹화 스타트…매주 10주간 경연 ▲젠슨 황 "AI 다음 물결은 모빌리티…현대차 사랑한다" ▲외환시장 덮친 '엔캐리 청산' 공포..."환율 1580원 갈수도" ▲[美 반도체주 긴급 진단] ① 브로드컴發 발작, AI 칩 급제동 이유는 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.