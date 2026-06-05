[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 6월 5일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 5일 '투데이 ANDA' 경제 뉴스레터를 발행했다.
- 이번 호엔 젠슨 황·페이커 RTX5090, 이대통령 유럽 순방, 고환율·시진핑 방북 등 기사가 담겼다.
- 주중 매일 오후 4시 발송되며, 연예·스포츠 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 발송된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
5일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲홍대 달군 젠슨 황·페이커...RTX 5090 선물에 팬들 '환호' ▲李대통령, 9~18일 벨기에·이탈리아 유럽 순방…프랑스 G7 정상회의 참석 ▲'민주 6선' 조정식 의원, 22대 후반기 국회의장 선출 ▲1540원 뚫린 환율에…설레던 신혼여행·유학길 '한숨' ▲시진핑, 6월 8~9일 북한 방문…한반도 정세 등 4대 현안 논의 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.