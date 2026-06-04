[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 6월 4일

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.

4일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲서울 구청장 '17대 8'…與 우세 속 국힘 '강남·한강' 방어 ▲오세훈 5선에 정비사업 기대감…민간 주도 개발 탄력받나 ▲선관위 "개표 마쳐야 당선인 결정" 설득에도...잠실7동 투표소 대치 '격화' ▲젠슨 황, 내일 김포로 온다…재계 총수부터 스타트업까지 연쇄 회동 ▲진보 교육감 11곳 '압승'...4년 만에 '진보 우위' 재편 등 다양한 기사가 있습니다.

4일자 투데이 ANDA 바로가기

'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.

연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.