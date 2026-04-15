이석연 통합위원장 "역대 정부 통합 내세웠지만 분열 더욱 심화…국민통합 절실"

제주 4·3희생자유족회, 제주 재향경우회와 합동 간담회

지역 원로들과도 오찬하며 소통



[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이석연 대통령직속 국민통합위원회 위원장은 15일 "역대 정부 모두 국민통합을 내세웠지만, 우리 사회 갈등과 분열은 더욱 심화되고 있다"며 "국민통합이 절실히 필요하다"고 강조했다.

이 위원장은 이날 현장 소통 행보로 제주를 찾아 4·3 평화공원을 참배하고, 제주 지역 원로와의 오찬 간담회, 제주 4·3 희생자유족회, 제주 재향경우회와의 간담회를 연이어 가졌다.

이석연 국민통합위원장이 15일 제주4·3 평화공원을 찾아 참배하고 있다. [사진=국민통합위원회]

이 위원장은 제주 4·3 평화공원 참배 후 "우리 현대사의 아픔이자 제주도민의 큰 아픔인 제주 4·3 사건 희생자에게 심심한 애도를 표한다"고 위로했다. 아울러 "다시는 우리 역사에 이런 비극이 발생하지 않아야 한다"며 "최근 내란과 탄핵 국면을 거치면서 이념에 따른 편가르기 등 대립과 갈등이 더욱 심화돼 걱정스럽다"고 우려를 표했다.

이 위원장은 제주 4·3 희생자유족회와 만난 자리에서도 "국가 폭력으로 희생당한 분들에 대한 보상과 신원 회복은 아무리 노력해도 부족하다"며 "국민적 자존심의 문제이자 정의실현과 국민통합 차원에서도 반드시 필요한 일이라고 생각한다"고 말했다.

이 위원장은 특히 "제주 4·3 왜곡·비방 행위를 자제하고, 이런 행위를 막을 실효성 있는 법적·제도적 대응 체계를 보완해야 한다"며 "국가 폭력 관련 인물에 대한 서훈 문제 역시 역사적 진실과 피해자의 관점에서 다시 한번 짚어볼 기회를 가져야 한다"고 촉구했다.

이석연 국민통합위원장(가운데)이 15일 제주4·3평화기념관 대회의실에서 열린 제주4·3희생자유족회, 제주 재향경우회와의 합동간담회에서 발언하고 있다. [사진=국민통합위원회]

이 위원장은 "통합은 갈등을 덮는 것이 아니라, 진실을 직시하고, 책임을 인정하며, 정의를 통해 신뢰를 회복하는 과정"이라며 "통합위는 제주 4·3의 진실과 정의 위에서 지속 가능한 국민통합의 길을 만들어 가겠다"고 공언했다.

이 위원장은 또 김태환 전 제주도지사 등 제주 원로와 가진 오찬 간담회에서 지역현안에 대한 의견을 나누며 "통합위원장 취임 이후 이명박 전 대통령, 문재인 전 대통령, 우원식 국회의장과 불교·기독교·천주교 등 종교계 지도자, 보수와 진보 원로들을 차례로 예방해 조언을 구했다. 어렵고 힘든 사회적 약자를 위한 국민통합 메시지를 전달할 수 있도록 끊임없이 노력하겠다"고 약속했다. 제주 지역 원로들에게는 아낌없는 조언을 당부하기도 했다.

the13ook@newspim.com