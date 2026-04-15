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국힘 경북권 단체장 4곳 단수 공천....단체장 12곳 경선 후보 발표

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  • 국민의힘 경북도당이 15일 6·3 지방선거 공천 결과를 발표했다.
  • 울릉군수 등 4곳은 단수 공천을 확정했고 경주시장 등 12곳은 경선으로 진행한다.
  • 광역의원 16개 선거구는 단수 공천, 10개 선거구는 경선 후보를 확정 발표했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국힘 경북도당 공관위, 김천2선거구 등 광역의원선거구 10곳 경선 결과 발표

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거' 국민의힘 경북권 단체장 후보와 광역의원, 기초의원 후보에 대한 공천 결과와 경선후보 명단 등이 나왔다.

국민의힘 경북도당 공천관리위원회는 15일 이같은 내용을 담은 경북도당 공관위 10차회의 결과를 발표했다.

국민의힘 경북도당 로고[사진=뉴스핌DB]

10차 회의 결과 울릉군수와 김천·구미·경산시장은 단수 공천이 확정됐다. 또 경주시장을 포함한 12곳의 시·군 단체장은 경선 지역으로 결정됐다.

광역의원의 경우 경주시 제1선거구를 포함한 16개 선거구는 단수 공천이 확정됐다. 또 경선을 치른 김천시 제2선거구를 포함한 10개 선거구의 공천 후보가 확정, 발표됐다.

기초의원의 경우 김천시 나선거구를 포함한 5개 선거구는 단수 추천이 확정됐으며 경선이 치러진 구미시 가선거구를 포함한 6개 선거구의 공천 후보 15명이 발표됐다.

◆ 국민의힘 경북권 기초단체장 후보 단수 추천

▲울릉군수 김병수▲김천시장 배낙호▲구미시장 김장호▲경산시장 조현일

◆ 국민의힘 경북권 기초단체장 경선 후보

▲경주시장 박병훈·여준기·이창화·정병두·주낙영▲영양군수 권영택·오도창▲봉화군수 박만우·박현국·최기영영천시장 김병삼·김섭▲청도군수 김하수·이선희▲상주시장 강영석·안재민▲의성군수 이영훈·이충원·장근호·최유철▲청송군수 우병윤·윤경희·윤종도▲영덕군수 김광열·이희진·조주홍▲울진군수 손병복·전찬걸 ▲성주군수 이병환·이상길·정영길·최성곤▲칠곡군수 김재욱·한승환

◆국민의힘 광역의원 후보 단수 추천

▲경주시 제1선거구 배진석 ▲경주시 제2선거구 최덕규▲경주시 제3선거구 최병 ▲김천시 제1선거구 최병근▲구미시 제1선거구 김용현 ▲구미시 제2선거구 정세현▲구미시 제3선거구 허복▲구미시 제4선거구 김일수▲영천시 제1선거구 이춘우 ▲문경시 제1선거구 박영서▲문경시 제2선거구 김창기▲울진군 김재준▲고령군 노성환▲성주군 도희재▲칠곡군 제1선거구 정한석▲칠곡군 제2선거구 박순범

◆국민의힘 경북권 광역의원 공천 후보

▲김천시 제2선거구 이우청▲김천시 제3선거구 조용진▲구미시 제5선거구 이명희▲구미시 제8선거구 백순창▲영천시 제2선거구 윤승오▲청도군 이종평▲의성군 제1선거구 박지혁▲의성군 제2선거구 김수문▲청송군 신효광▲영덕군 황재철

◆ 국민의힘 경북권 기초의원 후보 단수 추천

▲김천시 나선거구 송치종·이상욱·김응숙▲김천시 라선거구 최완열·박대하▲김천시 마선거구 김세호·김석조▲김천시 바선거구 노하룡·박근혜▲김천시 사선거구 이순식·오세길·윤영수

◆ 국민의힘 경북권 기초의원 공천 후보

▲구미시 가선거구 김효석▲의성군 가선거구 김현찬·이상국·지무진▲의성군 나선거구 김영대·신태수▲청송군 가선거구 박신영·심상휴·황진수▲영덕군 가선거구 나현주·박현규·배재현▲영덕군 나선거구 김성호·신정희·조상준

한편 국민의힘 경북권 기초단체장 경선은 선거인단 유효 투표 결과 50%와 여론조사 결과 50%를 반영해 최종 후보를 확정한다.

 nulcheon@newspim.com

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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