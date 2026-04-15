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2026.04.15 (수)
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투석 치료 공백 막는다…복지부, 주사기 공급 핫라인 구축

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  • 보건복지부가 15일 중동전쟁 여파로 의료제품 수급 불안정에 대응해 혈액투석용 주사기 공급 핫라인을 가동했다.
  • 대한의사협회와 주사기 제조·수입업체는 6월 말까지 투석 의원에 주사기를 우선 공급하기로 협약했다.
  • 정은경 장관은 필수의료제품 공급 체계에 안전망이 갖춰졌으며 정부가 최선을 다하겠다고 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

의원급 병원에 필요 주사기 우선 공급
정은경 장관 "필수 진료 차질 없도록"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 중동전쟁의 여파로 의료제품 수급에 비상등이 켜진 가운데 혈액 투석용 주사기의 안정적 공급을 위한 '주사기 공급 핫라인'이 가동된다.

보건복지부는 15일 오후 4시 30분 경기 안산시에 위치한 한국백신에서 대한의사협회, 주사기 제조·수입업체와 함께 '혈액 투석 전문의원 주사기 공급 핫라인 구축 협약식'을 개최했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 정은경 보건복지부 장관이 14일 서울 중구 컨퍼런스하우스 달개비에서 열린 중동전쟁 대응 보건의료 관계기관 회의에서 발언하고 있다. 2026.04.14 kunjoo@newspim.com

이번 협약식은 중동 정세 불안으로 인해 의료 현장의 필수 물자인 주사기 수급이 불투명해짐에 따라 마련됐다. 대한의사협회, 대한투석협회, 관련 제조·수입업체들이 자발적으로 참여해 위기를 극복하고자 뜻을 모았다.

대한의사협회와 주사기 제조·수입업체는 유통 질서를 준수하는 범위 내에서 오는 6월 말까지 혈액 투석을 시행하는 의원급 의료기관에 필요한 주사기를 우선적으로 공급하기로 했다. 상황에 따라 필요 시 추가 협의를 통해 공급 물량을 확대할 방침이다.

정은경 장관은 "이번 주사기 공급 핫라인 구축으로 필수의료제품 공급 체계에서 최소한의 안전망이 갖춰졌다"며 "정부는 현장과의 실시간 소통을 기반으로 생산 원료 제공과 의료 제품별 공급망 특성에 맞는 대책을 마련해 필수 진료에 차질이 없도록 최선을 다하겠다"고 강조했다. 

sdk1991@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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