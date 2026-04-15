투석 치료 공백 막는다…복지부, 주사기 공급 핫라인 구축

AI 핵심 요약beta
- 보건복지부가 15일 중동전쟁 여파로 의료제품 수급 불안정에 대응해 혈액투석용 주사기 공급 핫라인을 가동했다.
- 대한의사협회와 주사기 제조·수입업체는 6월 말까지 투석 의원에 주사기를 우선 공급하기로 협약했다.
- 정은경 장관은 필수의료제품 공급 체계에 안전망이 갖춰졌으며 정부가 최선을 다하겠다고 강조했다.
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정은경 장관 "필수 진료 차질 없도록"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 중동전쟁의 여파로 의료제품 수급에 비상등이 켜진 가운데 혈액 투석용 주사기의 안정적 공급을 위한 '주사기 공급 핫라인'이 가동된다.
보건복지부는 15일 오후 4시 30분 경기 안산시에 위치한 한국백신에서 대한의사협회, 주사기 제조·수입업체와 함께 '혈액 투석 전문의원 주사기 공급 핫라인 구축 협약식'을 개최했다.
이번 협약식은 중동 정세 불안으로 인해 의료 현장의 필수 물자인 주사기 수급이 불투명해짐에 따라 마련됐다. 대한의사협회, 대한투석협회, 관련 제조·수입업체들이 자발적으로 참여해 위기를 극복하고자 뜻을 모았다.
대한의사협회와 주사기 제조·수입업체는 유통 질서를 준수하는 범위 내에서 오는 6월 말까지 혈액 투석을 시행하는 의원급 의료기관에 필요한 주사기를 우선적으로 공급하기로 했다. 상황에 따라 필요 시 추가 협의를 통해 공급 물량을 확대할 방침이다.
정은경 장관은 "이번 주사기 공급 핫라인 구축으로 필수의료제품 공급 체계에서 최소한의 안전망이 갖춰졌다"며 "정부는 현장과의 실시간 소통을 기반으로 생산 원료 제공과 의료 제품별 공급망 특성에 맞는 대책을 마련해 필수 진료에 차질이 없도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com