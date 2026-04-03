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의료현장까지 퍼진 중동발 리스크...필수 의료기기·원자재 수급 불안 '주시'

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약품 가격 상승세…장기 대비 필요
주사·수액백 영향…병원 공급 위험
복지부 "가격 지원 방안 검토할 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 중동 지역의 지정학적 리스크가 가열되면서 국내 보건의료 현장에 필수적인 의료기기와 원자재 수급에 비상이 걸렸다. 국제 유가와 물류비가 급등함에 따라 원유에 기반해 포장재로 사용되는 플라스틱 원료(나프타 등)의 공급 부족으로 일회용 주사기, 멸균 포장지 등의 수급 우려가 확산되는 상황이다.

3일 정부에 따르면, 중동 전쟁으로 나프타 등 공급이 흔들리면서 주사기 등 의료소모품의 가격이 오르고 있다.

◆ 나프타 가격 상승에 주사기·수액백 비용 '직격'…"장기화 대비 필요"

나프타는 원유를 증류할 때 나오는 가솔린과 비슷한 기름이다. 나프타를 한 번 더 분해하면 에틸렌, 프로필렌 같은 기초 원료가 나와 병원에서 사용하는 소모품의 재료가 된다. 주사기, 수액백, 의료용 장갑, 카테터, 알약 포장재 등에 쓰인다.

기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 2026.04.03 sdk1991@newspim.com

우리나라는 나프타를 직접 생산하기도 하지만 원료가 되는 원유의 상당량을 중동에서 수입한다. 최근 중동 전쟁으로 인해 기름값이 오르다 보니 기름에서 뽑아내는 나프타의 가격도 상승할 수 밖에 없고 이같은 여파는 의료현장까지 이어지고 있다.

김성은 대한의사협회(의협) 대변인은 지난 2일 정례브리핑에서 "다양한 포장 용품과 주사기 등 의료기관에서 기본적으로 사용되는 물품의 공급 차질 우려가 크다"며 "일부 의료기관에서는 이미 물품 공급이 이뤄지지 않고 있다" 우려했다.

의료소모품 납품업체들도 비상이다. 대전에 있는 소매업 기업 대표는 "재료 가격은 아직 모르겠지만 약품 가격이 계속 오르고 있다"고 호소했다.

보건복지부는 의약계, 의료제품 공급단체 등과 논의한 결과 당장 공급이 부족한 상황은 아니라는 입장이다. 그러나 장기화에 대한 대비가 필요하다는 의견이 계속 제기되고 있다고 설명했다.

◆ 복지부, 매점매석 단속 시행…"가격 지원 방안 검토"

복지부는 중동 전쟁으로 인한 피해를 최소화하기 위해 국내 바이오헬스 기업들의 경쟁력 제고와 피해 최소화를 위해 보건산업전문기관인 한국보건산업진흥원 내 '바이오헬스산업 관세피해지원센터'를 운영하고 있다. 피해 사례 등을 통해 바이오헬스 수출기업과 의료기관의 피해 상황을 살피고 있다.

기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 2026.04.03 sdk1991@newspim.com

아울러 정은경 복지부 장관 주재로 비상경제본부 민생복지반을 운영해 의약품, 의료기기 등 품목 성격에 따라 식품의약품안전처, 산업통상부 등 유관 부처와 협력해 대응하고 있다. 의료단체인 의협, 한의사협회, 대한치과의사협회, 대한간호협회, 대한약사회로부터 수급이 불안정한 품목에 대해 생산율, 재고 현황, 가격 동향 등을 일일 보고 체계로 모니터링하고 있다. 매점매석 단속과 사재기 금지 등 유통과정 관리 대책도 병행할 예정이다.

식품의약품안전처는 의약품, 의약외품, 의료기기 품목 허가 변경 심사 기간을 단축한다. 수액제, 주사침 등 제조사들은 원재료·포장재 등 수급 불안에 대비해 공급선 다변화를 검토하고 있다. 다만 품목 허가 변경 심사 또는 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 심사가 요구돼 1~개월 소요된다. 식약처는 심사 패스트트랙을 신설해 나프타 등 석화 제품 원료 부족으로 품목허가 변경 요청 시 다른 품목에 우선 심사한다.

복지부 관계자는 "원료 가격 인상으로 생산과 유통에 영향이 없도록 가격 지원방안도 검토하고 있다"고 설명했다.

sdk1991@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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