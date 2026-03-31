정부, 중동전쟁 장기화 대비 '민생복지반' 가동… 의약품·의료기기 수급 총력

'비상경제대응 민생복지반 회의' 개최

위기가구·복지시설 냉·난방비 점검 강화

정은경 장관 "문제 선제적 발굴해 해결"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정부가 중동전쟁 장기화에 따른 경제 불확실성이 커지자 의약품과 의료기기 수급 등에 대한 대책을 본격 논의했다.

보건복지부는 31일 오후 2시 정은경 장관 주재로 '비상경제대응 민생복지반 제1차 관계부처 점검회의'를 개최했다고 밝혔다.

이날 점검 회의에서는 의약품·의료기기의 수급 불안 해소와 취약계층 민생 복지 지원 방안들이 중점적으로 논의됐다. 복지부는 병원협회 등 의료 단체와 협력해 의료기관, 약국 등 의료 현장에서의 의약품·의료기기 수급 문제 상황을 상시 점검하고 약품 수급과 가격 모니터링 체계도 구축한다. 매점매석 단속과 사재기 금지 등 유통과정 관리 대책도 병행할 예정이다.

정은경 보건복지부 장관이 31일 비상경제대응 민생복지반 제1차 관계부처 점검회의를 개최하고 있다. [사진=보건복지부] 2026.03.31 sdk1991@newspim.com

복지부는 복지 사각지대 발굴 체계 가동을 통해 위기가구 발굴·상담, 지원을 강화한다. 중동전쟁으로 인한 위기 상황에 대응해 긴급복지 지원, 긴급·일상돌봄 서비스 확대, 그냥드림 사업의 전국 확대 등을 추진한다. 사회복지시설별 냉·난방비 부담 증가도 지속 모니터링해 부족 시 추가 지원 예산을 확보한다.

식품의약품안전처는 의료현장에서 치료에 어려움이 없도록 산업부 등 관계부처와 함께 수액제 등 의료제품의 필름 포장재 원료인 나프타 공급 방안을 협의한다. 필요 시 제조소 추가, 포장재 변경 등의 허가·신고 신속처리 등의 규제지원을 할 예정이다. 중동전쟁 장기화에 대비해 민생안정, 취약계층 보호 대책들도 관계부처와 함께 논의한다.

정은경 복지부 장관은 "민생복지반에서는 비상경제 상황이 완전히 해소될 때까지 국민 민생안정과 취약계층 보호를 위해 최선을 다하겠다"며 "국민 여러분이 불안해하시는 의약품·의료기기 수급 문제 등 보건의료현장에서의 문제점들을 선제적으로 발굴하고 해소해 나갈 것"이라고 강조했다.

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