식약처, 19일 '의료기기 임상평가 제도' 설명회… "시장 진입 더 빨라진다"

한국의료기기안전정보원서 사전 등록

임상평가보고서 내용·작성 방법 안내

식약처 "업계 지속적으로 지원할 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 의료기기 제조·수입업체를 대상으로 의료기기 임상평가 제도에 대한 설명회가 열린다.

식품의약품안전처는 오는 19일 서울 구로구 한국의료기기안전정보원에서 의료기기 제조·수입업체를 대상으로 '의료기기 임상평가 제도 설명회'를 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 설명회는 최근 '의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정' 개정으로 임상평가 제도가 시행됨에 따라 임상문헌을 포함한 임상평가보고서로 허가받은 새로운 의료기기의 신의료기술평가가 유예되는 등 신속해진 시장 진입 절차를 안내하고자 마련됐다.

식품의약품안전처 전경 [사진=식품의약품안전처 제공]

설명회 참여를 희망하는 업체는 오는 18일까지 한국의료기기안전정보원 홈페이지를 통해 사전 등록할 수 있다. 의료기기 임상 평가 제도, 임상평가보고서 내용, 임상평가보고서 작성 방법 등이 안내된다.

식약처는 한국의료기기안전정보원과 협업을 통해 임상평가자료를 효율적으로 준비할 수 있도록 임상문헌 자료검색 사이트를 활용해 임상문헌 자료 검색과 열람이 가능하도록 할 예정이다. 이용을 원하는 업체가 한국의료기기안전정보원 홈페이지를 통해 사전신청할 수있도록 준비하고 있다.

식약처는 "이번 설명회가 의료기기 임상평가 제도 및 임상평가보고서 작성에 대한 업계의 이해도를 높이는 데 도움을 줄 것으로 기대한다"며 "새로운 기술이 적용된 의료기기가 국민에게 안전하고 신속하게 공급될 수 있도록 전문성과 규제과학을 기반으로 업계를 지속적으로 지원할 계획"이라고 설명했다.

sdk1991@newspim.com