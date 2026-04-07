중동전쟁 의료제품 수급 비상…정은경 장관 "불공정행위, 엄정 대처"

AI 핵심 요약beta
- 정은경 보건복지부 장관이 7일 중동전쟁 여파로 의료제품 수급불안 설명했다.
- 불공정행위에 예외없이 엄정 대처하며 가격 담합 등 법위반 시 신속 조사 개시한다.
- 원료 모니터링과 보건단체 협력으로 수급 안정화 및 대체포장재 조치 추진한다.
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"수액제 포장재, 3개월간 차질 없어"
"수급발생 의료제품 선제적으로 발굴"
"치료재료 건보 수가 개선 방안 검토"
"가격 담합·출고조절 신속 조사 개시"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정은경 보건복지부 장관은 7일 중동전쟁으로 인한 의료제품 수급불안정과 관련해 "불공정행위에 대해 어떠한 예외도 없이 엄정하게 대처해 나갈 것"이라며 "상시 점검하고 가격 담합, 출고조절 등 법 위반이 포착되면 신속히 조사를 개시하겠다"고 강조했다.
정 장관은 이날 오전 9시 정부서울청사에서 의료제품 수급대응 관계부처 합동 브리핑을 열고 이같이 밝혔다.
중동전쟁으로 인한 의료 제품 공급 상황에 대해 정 장관은 "중동전쟁의 여파로 석유의 공급이 어려워지면서 유가가 상승하고 관련되는 원료의 가격도 인상되고 있다"며 "이러한 영향은 의료제품의 생산, 유통, 사용에 이르는 전반적인 과정에 영향을 주고 있다"고 설명했다.
정 장관은 "정부는 기업들이 의료제품을 생산하는 과정에서 필요한 원료가 부족한 일이 없도록 조치해 나가고 있다"며 "식품의약품안전처가 중심이 돼 생산기업의 원료보유 현황과 생산 상황을 매일 모니터링하고 그 결과를 산업부 등 관계부처와 공유하면서 나프타 등 원료 공급이 이루어질 수 있도록 협조체계를 유지하고 있다"고 했다.
정 장관은 "수액제 포장재의 경우에는 향후 3개월간 수급에 차질이 없도록 이미 조치했다"며 "주사기와 주사침 등 의료기기에 대해서도 현장 간담회 등을 통해 업계의 애로사항을 확인하면서 원료인 나프타 우선 공급을 추진하고 있다"고 설명했다.
수급 불안정 의료제품의 발굴체계에 대해 정 장관은 "현대화된 의료시스템에서 사용되는 의료제품들은 매우 다양하다"며 "의사협회, 병원협회, 치과협회, 한의사협회, 간호협회, 약사회 등 보건의약단체와 함께 현장에서 수급불안이 발생하지 않는지 매일 상황을 공유하고 있고 수급불안이 발생할 것으로 예상되는 의료제품을 선제적으로 발굴하고 각 제품의 특성에 맞는 대응방안을 마련해 관계부처와 협력해 신속하게 조치해 나가고 있다"고 했다.
정 장관은 "식약처가 대체포장재 스티커 부착과 포장재 허가변경 신속심사 방안을 마련한 바 있다"며 "의료현장에서 사용하는 치료재료에 대한 건강보험 수가 개선방안을 검토 중에 있다"고 했다.
유통 단계 대응 방향에 대해 정 장관은 "경제위기 상황에서 사익을 추구하거나 공급이 부족하지 않을까 하는 불안심리는 의료제품 공급망의 안정성을 저해하는 가장 큰 위험 요인"이라며 "불공정행위에 대해 어떠한 예외도 없이 엄정하게 대처해 나갈 것"이라고 강조했다.
정 장관은 "수급 동향과 가격 흐름을 상시 점검하고 가격 담합, 출고 조절 등 법 위반이 포착되면 신속히 조사를 개시하겠다"며 "함께 협력하고 신뢰한다면 이번 중동전쟁의 위기도 함께 극복할 수 있을 것"이라고 당부했다.
sdk1991@newspim.com