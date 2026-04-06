"중동발 의료대란 없앤다"…정부, 사재기 신고센터 운영

의약단체·식약처·심평원 '총출동'

식약처, 생산기업 원료 공급 점검

복지부, 병원·약국 수급 상황 검토

정은경 장관 "신속하게 대응할 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정부가 중동전쟁 장기화에 따른 의약품 및 의료기기 수급 불안을 해소하기 위해 치료 재료 건강보험 수가를 상향하고 사재기 등이 발생하지 않도록 신고센터를 운영한다.

보건복지부는 6일 서울 중구 콘퍼런스 하우스 달개비에서 보건의약단체·유관 부처와 함께 중동전쟁으로 인한 의약품, 의료기기 등 의료 제품의 수급 불안정을 해소하기 위한 중동전쟁 대응 보건의약단체 제2차 회의 및 의료제품 수급안정 협력 선언식을 개최했다.

이번 회의에서는 보건의료 분야 12개 의약단체와 복지부, 산업통상부, 식품의약품안전처, 건강보험심사평가원 등 관계부처 등이 모두 참석해 의료제품 수급상황을 공유하고 정부 차원의 대응 계획 등을 논의했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 =정은경 보건복지부 장관이 6일 오전 서울 중구 컨퍼런스하우스 달개비에서 열린 중동전쟁 대응 제2차 보건의약단체 회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.04.06 gdlee@newspim.com

정부는 의료현장의 수요가 높고 환자치료에 필수적인 의료제품 중 집중 관리가 필요한 품목을 신속하게 발굴하고 즉각 대응한다는 원칙을 명확히 했다. 생산기업에 대해서는 산업부, 식약처가 원료 공급 등을 점검하고 있고 의료제품의 수요처인 의료기관과 약국 등에 대해서는 복지부가 수급 상황을 검토한다.

식약처는 수급에 문제 있는 품목이 생기지 않도록 수액제 포장재, 주사기 등 6개 의약품·의료기기 제품에 대해 생산·공급 상황을 집중 관리한다. 복지부는 약품이나 의료기기는 아니지만 수급 상황에 대한 현장의 우려가 있는 멸균 포장재, 약 포장지, 약통, 의료폐기물통, 봉투 등에 대해 집중 관리한다.

발굴된 관리 물품에 대해서는 공급의 병목현상이 발생하지 않도록 신속하게 공급망을 파악해 원료를 제공할 예정이다. 유통질서확립, 규제·수가개선 등도 맞춤형으로 추진한다.

심평원은 집중관리 품목의 선점‧사재기 등이 발생하지 않도록 신고센터를 운영하고 각 단체별 자율규제를 추진한다. 위반행위 발생 시 정부가 즉시 개입해 행정지도 등 필요한 조치를 신속히 시행한다. 치료재료의 경우 최근 환율 상승을 반영해 건강보험 수가를 상향 조정해 의약계의 부담을 완화할 계획이다.

정 장관은 "엄중한 국가적 위기를 극복하기 위해 의료제품의 수급에 문제가 없도록 상황을 면밀히 주시하며 철저하게 관리하고 신속하게 대응할 것"이라며 "보건의약 관계단체 모두 한마음으로 적극적으로 협력해 주시기를 바란다"고 설명했다.

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