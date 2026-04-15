여야, 17일 본회의 열고 정치개혁 법안 처리 합의…선거구 획정 지속 논의

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'정치개혁', 민주 "쟁점 여전" 국민의힘 "이견 좁혀져"

"이달 28일 회기 종료 후 다음 달 6일 임시회 시작"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 여야가 오는 17일 국회 본회의를 열고 정치개혁 법안과 민생법안을 처리하기로 합의했다. 다만 정치개혁 핵심 쟁점과 관련해 선거구 획정 등 최종 합의 과정에서 진통이 예상된다.

천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표와 유상범 국민의힘 원내운영수석부대표는 15일 국회의장실에서 우원식 국회의장 주재로 여야 원내대표 회동을 한 뒤 기자들과 만나 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 우원식 국회의장과 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표가 15일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 의장 주재 여야 원내대표 회동에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표, 한 원내대표, 우 의장, 국민의힘 송 원내대표, 유상범 원내운영수석부대표. 2026.04.15 mironj19@newspim.com

천준호 수석은 "17일 본회의를 열기로 합의했다"며 "본회의에서는 정치개혁 법안과 국정과제 법안, 민생법안, 비쟁점 법안들을 처리하기로 논의했다"고 말했다.

다만 "세부적인 처리 법안 내용은 추후 협의를 할 예정"이라며 "정치개혁 관련 법안에 대해서는 아직 최종 합의에는 이르지 못했다"고 했다.

그는 "논의가 계속 진행 중"이라며 "오늘과 내일 추가 협의 절차를 통해 최종 정치개혁과 관련한 내용은 확정하고 처리는 17일 하는 것이 목표"라고 설명했다.

또 "국회는 4월 28일 회기를 종료하기로 하고 5월 임시회는 그달 6일에 시작하기로 했다"고 했다.

유상범 수석은 "이달 28일로 임시회의 회기를 정리하는 것은 30일까지 국회의원 자격으로 자치단체장에 출마하는 사람들이 사퇴할 수 있는 시한을 정한 것"이라고 말했다.

그는 "30일까지 국회의원을 사퇴해야만 보궐선거가 시행된다"며 "28일 임시회기를 정리하고, 29일과 30일 양일간 국회의원 사퇴, 이후 국회의장이 결재 처리한다"고 설명했다.

또 "5월 6일로 임시회를 시작하는 것은 경우에 따라 30일까지 국회의원직을 사퇴하지 않은 후보가 있을 때도 있기 때문"이라며 "5월 4일까지는 국회의원을 사퇴해야 (오는 6월 3일) 자치단체장 선거를 치를 수 있다"고 했다.

정치개혁과 관련한 이견이 좁혀졌냐는 질문에는 양측이 엇갈린 의견을 내놨다.

천 수석은 "쟁점이 있는 부분이 분명히 남아 있다"고 한 반면, 유 수석은 "대체로 많은 부분에서 이견이 좁혀졌고, 선거구와 관련한 미세 조정 부분에 대해서는 실무진에서 계속 협의가 진행 중"이라고 말했다.

chogiza@newspim.com