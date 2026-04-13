민주 "5월 초 원내대표·국회의장단 선거할 것"

AI 핵심 요약beta
- 강준현 민주당 수석대변인이 13일 원내대표와 국회의장단 선거를 5월 초 치른다고 밝혔다.
- 최고위가 선관위 설치 안건을 당무위에 부의하고 권한을 위임했다.
- 재보궐 공천은 전면 추진하며 선거 연대는 이후 논의한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당이 오는 5월 초 원내대표와 국회의장단 선거를 치를 예정이다.
강준현 민주당 수석대변인은 13일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의 회의 직후 기자들과 만나 이같이 말했다.
강 수석대변인은 "오늘 원내대표, 국회의장단 후보 선출을 위한 선거관리위원회 설치 안건을 당무위원회에 부의하기로 의결했다"며 "즉 선거 완료까지 선관위 구성 권한을 최고위에 위임하는 것"이라고 설명했다.
이어 "당무위는 오는 20일에 열리고, 원내대표와 국회의장 선거는 당헌·당규에 따라 예정대로 5월 초에 진행된다"고 말했다.
재보궐선거 공천을 둘러싼 논란과 관련해서는 '전면 공천' 방침을 분명히 했다.
강 수석대변인은 "조국혁신당이나 진보당에서 귀책 사유가 있는 지역은 공천하지 말라는 차원에서 말한 것 같다"면서도 "당 일정은 변함없다. 재보선 지역은 원칙대로 모두 공천할 계획"이라고 했다.
다만 "그 이후 선거 연대를 논의하는 것"이라며 차후 가능성을 열어뒀다.
양승조 전 충남지사가 경선 선거유세 중 민주당을 비판한 시민을 겨냥해 비속어를 써 논란이 된 사안에 강 수석대변인은 "당사자가 사과했다"고 짚었다.
강 수석대변인은 "지방선거가 얼마 안 남은 상황에서 각각 후보가 언행을 신중하게 할 필요가 있다"며 "오버해서도, 오만해서도 안 된다"고 강조했다.
이어 "선거에 출마하는 모든 분에 대한 당의 지침"이라며 "당대표 말이기도 하고, 지도부 지침이기도 하다"고 재차 강조했다.
전북도지사 본경선에서 낙마한 안호영 의원이 단식 농성을 하는 것에는 "안 의원이 재심 청구를 한 것이 오늘 재심위에서 다뤄지게 된다"며 "내일 최고위에서 보고가 있을 예정"이라고 말했다.
그러면서 "감찰은 진행 중"이라며 이전 백브리핑에서 분명히 추가 감찰을 하겠다고 말했다"고 했다.
chogiza@newspim.com