"응급 이송비 걱정 덜어준다" 삼척시, 구급차 이용료 최대 40만 원 지원

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도내 응급의료기관→상급병원 이송 시 1건 20만 원·연 2회…기초생활수급자 전액

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시가 응급상황 발생 시 시민들의 경제적 부담을 줄이고 신속한 의료서비스 제공을 돕기 위해 '응급환자 이송비 지원 사업'을 본격 추진한다.

15일 시에 따르면 도내 응급의료기관에서 종합병원 등 상급 의료기관으로 이송될 때 발생하는 구급차 이용료를 보전해 시민의 생명을 보호하고 복지를 증진하기 위한 취지라고 설명했다.

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 삼척시청. 2025.12.02 onemoregive@newspim.com

지원 대상은 이송일 현재 삼척시에 주민등록을 둔 시민과 6개월 이상 거주한 외국인이다. 강원도 내 응급의료기관에서 종합병원이나 상급종합병원으로 이송되는 경우에 한해 구급차 이용료 지원을 받을 수 있다.

지원 금액은 1건당 최대 20만 원이며 개인별로 연간 2회까지 지원된다. 지원 비율은 대상자에 따라 차등 적용해 기초생활수급자는 구급차 이용료의 100%를, 그 외 시민은 50%를 지원한다.

지원금 신청은 환자 본인이나 보호자가 이송일로부터 12개월 이내에 할 수 있다. 특히 2025년 1월 1일 이후 발생한 이송 건에 대해서도 소급 적용이 가능해 이미 발생한 이송비에도 지원 혜택을 받을 수 있도록 했다.

신청을 원하는 시민은 이송지원금 신청서, 주민등록등본, 이송처치료 영수증, 출동 및 처치 기록지 등 증빙 서류를 준비해 삼척시보건소 보건정책과 의약팀을 방문하면 된다. 보건소는 서류 검토 후 신청일 기준 30일 이내에 지원금을 지급할 예정이다.



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