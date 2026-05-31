[6·3 지선 대세충남] "부여의 꿈은 계속돼야"…박수현, 민주당 지지 당부

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 충남지사 후보 박수현이 31일 부여 유세에서 김민수·김영빈 지지를 호소했다
- 박 후보는 자신을 부여가 키운 국회의원이라 소개하며 박정현 전 군수를 신뢰해 두 후보를 추천했다고 밝혔다
- 그는 부여의 꿈을 잇는 민주당 원팀을 선택해 달라며 김영빈·김민수와의 환상 조합을 만들어 달라고 강조했다
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[부여=뉴스핌] 오영균 기자 = 박수현 더불어민주당 충남지사 후보가 31일 충남 부여 고려약국 사거리에서 열린 유세에서 "박수현만 도지사 되면 어떻게 하나 걱정된다"며 "박수현이 떨어져도 좋으니 김민수와 김영빈을 당선시켜 달라"고 말해 눈길을 끌었다.
박수현 후보는 이날 "부여가 키워낸 부여의 국회의원 박수현"이라고 자신을 소개한 뒤 "박정현 전 군수가 없었다면 도지사 출마도 결심하지 못했을 것"이라며 "박정현을 믿고 김민수를 추천했고 부여군민을 믿고 김영빈을 추천했다"고 밝혔다.
이어 "제가 도지사가 되면 국회의원 시절 이루고 싶었던 부여의 꿈을 김영빈과 김민수가 이어갈 것"이라며 "박수현과 박정현이 하나였던 것처럼 김영빈과 김민수가 하나가 되고 제가 뒤에서 힘껏 뒷받침하는 환상의 조합을 만들어 달라"고 호소했다.
특히 그는 "부여군민들이 용기 있게 민주당을 선택해줬기에 박정현 전 군수가 좋은 성과를 낼 수 있었다"며 "저 개인이 아니라 부여의 꿈을 이어갈 민주당 원팀을 선택해 달라"고 지지를 당부했다.
gyun507@newspim.com