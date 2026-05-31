與 "사전투표율 역대 최고…6월 3일 본투표 참여해야"

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국민의힘 '선거개입' 반박…"억지 공세"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 강준현 더불어민주당 수석대변인은 31일 사전투표율이 역대 최고치를 기록한 것과 관련해 유권자들의 적극적인 참여에 감사를 표하며 본투표 참여를 독려했다.

강 수석대변인은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "최종 사전투표율 23.51%는 지방선거 중 최고치"라며 "주권자인 국민들께서 적극적으로 선거에 참여해 주신 데 깊이 감사드린다"고 밝혔다.

국회 정무위 소속 강준현 더불어민주당 정조위원장이 19일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 민주당 정무위원회-금융위원회 당정협의에서 발언하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

이어 "투표는 민주주의의 생명줄"이라며 "아직 투표에 참여하지 못한 국민들께서는 6월 3일 반드시 권리를 행사해 달라"고 강조했다.

국민의힘을 향한 비판도 이어졌다. 강 수석대변인은 이재명 대통령의 사전투표소 방문 당시 기표 도장 점검을 두고 제기된 논란에 대해 "선관위가 법적으로 문제가 없다고 밝혔음에도 국민의힘이 관권선거와 선거개입을 주장하고 있다"며 "억지 공세이자 민주주의 훼손"이라고 주장했다.

이명박 전 대통령의 부산 방문에 대해서도 "해양수산부 해체와 가덕도 신공항 백지화를 추진했던 인물"이라며 "부산의 미래를 말할 자격이 있는지 의문"이라고 비판했다. 이어 "과거 과오를 포장하지 말고 인정해야 한다"고 말했다.

부산 북구갑 무소속 한동훈 후보 측을 겨냥해서는 "지지자의 폭력 행위와 선거법 위반 의혹이 제기되고 있다"며 "선관위가 경찰 수사를 의뢰한 상황에서도 후보 측이 책임 있는 태도를 보이지 않고 있다"고 지적했다.

민주당 소속 하정우 후보에 대해서는 "이재명 정부와 가장 잘 소통하며 부산 발전을 이끌 인재"라며 지지를 호소했다.

서울시장 선거와 관련해 오세훈 후보를 향해서는 "시민 안전 문제에 대해 책임 회피적 태도를 보이고 있다"며 과거 수해·폭설 당시 대응을 거론하며 비판했다.

경남지사 선거와 관련해서는 박완수 후보 캠프 관계자와 공무원 등 9명이 선관위로부터 수사의뢰된 점을 언급하며 "사안이 중대한 만큼 후보 사퇴가 필요하다"고 주장했다. 또한 국민의힘에 대해 사과와 진상 규명을 요구했다.

강 수석대변인은 "이번 선거는 내란 세력에 대한 정치적 심판이자 이재명 정부의 국정 성과를 뒷받침할 지방정부를 선택하는 선거"라며 "기호 1번 더불어민주당을 지지해 달라"고 밝혔다.

seo00@newspim.com