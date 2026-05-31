[6·3 지선 대세충남] 허태정, 마지막 48시간 '무귀가 유세'…"시민에게 답 찾겠다"

전통시장·택시기사·환경미화원 등 현장 찾아 민심 청취

야간 노동자 안전·근무환경 점검…정책 과제 발굴 나서

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 공식 선거운동 마지막 이틀 동안 집에 돌아가지 않는 '48시간 무귀가 유세'에 나선다. 대규모 집중 유세 대신 시민들의 일터를 직접 찾아 현장의 목소리를 듣고 생활 속 과제를 점검하겠다는 취지다.

허 후보는 6월 1일부터 2일까지 48시간 동안 대전 곳곳을 돌며 시민들과 만난다. 특히 낮 시간대뿐 아니라 밤과 새벽까지 현장을 누비며 다양한 직군의 노동자들과 주민들을 만나 생활 현안을 청취할 예정이다.

허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 선거 유세를 하고 있다. [사진=허태정 후보 캠프] 2026.05.31 gyun507@newspim.com

허 후보는 "도시는 낮에만 움직이는 것이 아니라 밤과 새벽에도 수많은 시민들의 노동으로 유지되고 있다"며 "현장에서 직접 듣지 않으면 알 수 없는 이야기들이 있다"고 밝혔다.

유세 첫날과 둘째 날에는 전통시장과 골목상권을 찾아 자영업자와 근로자들의 애로사항을 듣는다. 이어 택시 승강장과 차고지를 방문해 운행 중 잠시 휴식을 취하는 기사들을 만나고, 소방서와 경찰서를 찾아 야간 근무자들의 근무 환경도 살필 계획이다.

이와 함께 대리운전 기사와 택배기사 등이 이용하는 이동노동자 쉼터, 환경미화 작업 현장, 배달·물류·돌봄 노동 현장 등 심야와 새벽 시간대 시민들의 삶을 지탱하는 공간도 차례로 방문한다.

허 후보는 특히 야간 노동자들의 안전 문제를 집중적으로 점검할 예정이다. 야간 보행 환경과 거리 조명 상태, 여성·청년 노동자의 심야 이동 안전, 소방·경찰 인력의 근무 여건과 장비 상태 등을 현장에서 직접 확인하고 개선 과제를 발굴한다는 구상이다.

허 후보는 "선거운동 마지막 48시간을 시민의 일터에서 보내고 싶다"며 "현장에서 확인한 문제와 시민들의 목소리를 바탕으로 대전을 더 안전하고 살기 좋은 도시로 만들 정책을 준비하겠다"고 말했다.

민주당 대전선대위는 이번 무귀가 유세가 대규모 세 과시형 선거운동보다 시민들의 삶 속으로 들어가겠다는 허 후보의 현장 중심 정치 철학을 보여주는 일정이 될 것으로 기대하고 있다.

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