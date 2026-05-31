[6·3 지선] 오세훈 "서울시민, 허수아비 원하지 않아" vs 정원오 "스스로에 대한 반성"

오는 6월 3일 본선거 3일 남기고 '막판 유세'



[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 6·3 지방선거 본 투표가 3일 앞으로 다가온 가운데 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 막판 지지율 결집에 집중하고 있다.

31일 서울 종로구 동묘 순회 후 오 후보는 기자들과 만나 "민선 시장의 존재 의미를 전혀 깨닫지 못하는 정원오 후보는 1000만 서울시를 책임질 준비가 절반도 돼 있지 않다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 31일 오전 서울 종로구 대왕빌딩 선거캠프에서 열린 '서울시민 5대 명령-3부 2민' 기자간담회에서 발언하고 있다. 2026.05.31 mironj19@newspim.com

오 후보는 "그분(정 후보)은 대통령께 무조건 따르고 순종적으로 도와드리는 게 서울시장의 올바른 도리라고 생각하는 듯하다"라며 "아마 서울 시민 여러분들은 그런 서울시장을 바라지는 않을 것"이라고 언급했다.

그러면서 "지금까지 한 달 정도 선거전을 치르면서 정 후보의 발언을 보면 (이재명) 대통령께 거역하는 이야기를 하는 것은 무조건 갈등이고 정쟁이다, 대통령이 가는 길은 무조건 옳다 이런 마음가짐으로 시정을 하겠다는 속마음이 보인다"라며 "서울 시민들은 그런 허수아비와 같은 시장을 원치 않는다"고 꼬집었다.

오 후보는 최근 민주당이 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 철근 누락을 두고 맹공을 펼치는 것을 겨냥해 언급하기도 했다. 관련해 "안전이라는 화두가 가장 중요하다지만 그걸 가지고 다른 걸 다 뒤덮으면서 마치 그것 하나로 선거를 치르듯이 하는 후보는 뭔가 가리고 싶은 게 있는 후보"라며 "막판 전략과 같은 변수에 의존하지 않고 지금까지와 시종여일 똑같은 자세로 마음가짐으로 성실하게 일하고 성실하게 선거에 임하겠다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 31일 오후 서울 구로구 고척스카이돔 앞에서 6·3 전국동시지방선거를 앞둔 마지막 주말 유세에 나서 지지를 호소하고 있다. 2026.05.31 kunjoo@newspim.com

정 후보는 서울 구로구 고척스카이돔 지역유세를 마친 뒤 기자들과 만나 오 후보의 '허수아비' 발언에 대해 "스스로에 대한 반성이 아닐까 싶다"고 했다.

이어 정 후보는 "저는 박원순 시장 시절 때도 주민들의 이익을 위해서 쓴소리 과감하게 했고 주민들의 이익을 위해서라면 뭐든 하는 그런 경험, 경력이 있다"라며 "반면 오 후보는 윤석열 전 대통령 때 폭정에도 아무 말 못 했던 분이 이제 와서 일 잘하는 이재명 대통령 앞에서 본인의 의견을 쏟아내겠다고 말한 것은 그야말로 정쟁 선언"이라고 꼬집었다.

정 후보는 "서울시장의 자리가 민생을 위한 자리가 아니라 본인의 정치적 입장을 세우기 위한 정쟁의 자리로 만들고자 하는 의지를 분명히 나타낸 것"이라며 "이는 서울 시민의 불행으로 올 거라고 본다. 오 후보는 지금이라도 당장 그 발언을 취소하기를 바란다"고 말했다.

100wins@newspim.com