"삼성은 5억"…임금협상 앞둔 SK하이닉스, 주택자금 최대 쟁점 부상

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스 노사가 31일 내달부터 2026년 임금협상에 돌입한다.
- 삼성전자 6.2% 인상·주택대출 신설로 SK하이닉스도 유사 수준 요구가 예상된다.
- 노조는 주택자금 대출 한도 확대와 임금·성과급 개선을 핵심 쟁점으로 준비 중이다.
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SK하이닉스 주택자금 융자 한도는 최대 1억원
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 올해 임금협상을 마무리한 가운데 SK하이닉스도 임금협상에 돌입한다. 지난해 성과급 체계 개편을 마친 만큼 올해는 임금 인상률과 복지 확대가 주요 쟁점이 될 전망이다.
특히 조합원들 사이에서는 주택자금 지원 확대 요구가 가장 큰 관심사로 떠오른 것으로 알려졌다.
31일 업계에 따르면 SK하이닉스 노사는 이르면 다음 달 2026년 임금협상에 돌입할 예정이다.
업계에서는 최근 삼성전자 노사가 6.2% 임금 인상과 반도체 부문 특별경영성과급 제도 신설, 복지제도 개선 등에 잠정 합의한 만큼 SK하이닉스 노조도 이에 준하는 수준의 요구안을 제시할 것으로 보고 있다.
이 가운데 삼성전자 협약안의 주택 자금 대출이 쟁점이 될 전망이다. 삼성전자 노사가 잠정 합의한 단체협약안에는 무주택 임직원을 대상으로 주택 구입 자금 최대 5억원, 전세 자금 최대 3억원을 연 1.5% 금리로 지원하는 사내 주택대부 제도 도입 내용이 담겼다. 상환 기간은 최대 10년이다.
반면 SK하이닉스는 현재 최대 1억원 규모의 주택자금 융자 제도를 운영하고 있다. 금리는 연 1.5%로 동일하지만 대출 한도에서는 차이가 있다. 상환 방식은 1년 거치 후 15년 원금균등분할상환이다.
한편 노조는 주택자금 지원 확대와 함께 임금 인상률, 반도체 부문 특별성과급 등 삼성전자 노사 합의 내용을 참고한 요구안을 준비 중인 것으로 전해졌다.
nylee54@newspim.com