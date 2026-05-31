세계은행, 한국서 AI·금융 전문가 선발

AI 핵심 요약beta
- 재정경제부가 7월 1일 세계은행 채용행사를 연다
- AI·디지털 기술 인재를 금융·IT 등서 뽑는다
- 연세대·이화여대와 인턴십 연계도 추진한다
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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 재정경제부는 세계은행그룹(WBG) 인사부서가 한국의 우수 인공지능(AI)·디지털 기술 분야 인재를 선발하기 위해 한국을 방문해 채용 행사를 개최한다고 31일 밝혔다.
이번 채용 행사는 오는 7월 1일부터 3일까지 진행된다. 모집 분야는 금융, 투자, 정보기술(IT), 사이버안보, AI, 컴퓨터공학 등 AI·디지털 기술 관련 분야다. 석사학위 이상 소지자와 관련 분야 경력 5년 이상의 경력직 전문가를 대상으로 한다.
참여를 희망하는 지원자는 다음달 12일까지 WBG 채용 접수 계정을 통해 서류를 제출해야 한다. WBG 인사부서의 서류 심사를 거쳐 최종 선발된 지원자에게는 오는 7월 2일 열리는 인재유치 행사(Talent Day)에 참여할 기회가 제공된다.
또 WBG 경력직 인재풀에 등록된 지원자는 향후 본인의 전문 분야와 부합하는 직위가 공고될 경우 세계은행으로부터 맞춤형 채용 소식을 우선 안내받게 된다.
한편 연세대, 이화여대 등 국내 주요 대학과 세계은행그룹 간 인턴십 연계 협력도 추진된다.
재경부 관계자는 "국내 우수 인력의 해외 진출을 확대해 국제사회 내 한국의 위상을 강화할 것"이라고 말했다.
wideopen@newspim.com