KB저축은행, 'kiwi 팡팡통장' 신규 가입 이벤트 실시

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB저축은행은 파킹통장 상품 'kiwi 팡팡통장'의 신규 가입 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 이벤트는 KB저축은행 계좌를 처음 개설하는 고객이나 2026년 5월 31일 기준 KB저축은행의 ▲대출 ▲예금 ▲적금 ▲입출금 등 보유 계좌가 없는 상태에서 'kiwi 팡팡통장'을 새로 개설한 고객이 대상이다.

가입일로부터 오는 7월 31일까지 계좌 잔액을 10만원 이상 유지한 고객 중 추첨을 통해 총 200명에게 네이버페이 1만원권을 경품으로 지급할 예정이다.

[사진=KB저축은행]

'kiwi 팡팡통장'은 수시입출금이 가능한 KB저축은행의 대표 파킹통장 상품이다. 가입금액과 예치 기간에 제한이 없으며, 금리는 1억원 이하분까지 연 최대 2.5%(기본 연 2.0%·우대 최대 연 0.5%), 1억원 초과분은 연 최대 1.8%(기본 연 1.3%·우대 최대 연 0.5%)가 적용된다. 고객이 원할 때 이자를 수령할 수 있는 '매일 이자받기' 기능을 지원하는 것이 특징이다.

아울러 KB저축은행은 금리 인하 및 한도 우대 혜택을 담은 비대면 다이렉트 채널 전용 대출상품을 최근 출시했. 해당 대출상품은 KB저축은행 모바일 앱을 통해 한도 조회부터 실행까지 비대면으로 진행 가능하다.

KB저축은행 관계자는 "신규 거래 고객들이 부담 없이 금융 서비스를 경험할 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다"며 "향후에도 고객들에게 편의성을 강화하고 실질적 혜택을 높인 다양한 상품과 아벤트를 선보일 계획"이라고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com