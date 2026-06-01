에브리봇, AI 물걸레 로봇청소기 '쓰리스핀 PRO' 완판

동시접속 20만명 기록...사전예약 주문도 폭주

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 서비스 로봇 전문기업 에브리봇의 AI 물걸레 로봇청소기 '쓰리스핀 PRO'가 출시 직후 폭발적인 반응을 얻으며 완판을 기록하고 사전예약 주문 폭주 현상을 보이고 있다고 1일 밝혔다.

회사에 따르면 쓰리스핀 PRO는 출시 이후 초반부터 주문이 빠르게 증가하며 준비된 제품이 빠르게 소진됐다. 물걸레 로봇청소기 처음으로 적용된 '인텔리전트 틸트업' 기술과 정밀 맵핑 기반의 '휠리스 옵티컬 슬램' 기술 등이 소비자들 사이에서 큰 관심을 받으며 높은 판매 반응으로 이어졌다.

이번 판매는 동시접속자 수 20만명 이상을 기록하며 높은 주목도를 입증했다. 라이브와 동시에 주문이 집중되며 빠른 판매가 이어졌고, 소비자들의 관심이 지속돼 완판 이후에도 사전예약 주문이 이어졌다.

쓰리스핀 PRO. [사진=에브리봇]

특히 쓰리스핀 PRO는 빈틈없이 커버하고, 막힘없이 넘어서는 AI 물걸레 로봇청소기다. 회전하는 걸레의 움직임과 마찰력을 활용해 문턱과 매트 등 장애물을 밀고 올라가는 인텔리전트 틸트업은 에브리봇이 자체 개발한 100% 국내 기술 기반의 핵심 기능이다.

또한 LiDAR와 옵티컬 센서를 활용한 휠리스 옵티컬 슬램을 통해 정밀한 위치 인식과 빈틈없는 커버리지 청소를 구현한다. 카메라 없이도 공간 인식이 가능해 개인정보 유출 우려를 줄인 점도 특징이다.

청소 성능 역시 강화됐다. 쓰리스핀 PRO는 3개의 회전 걸레를 기반으로 빈틈없는 물걸레 청소를 구현하며, 약 2.8kg의 하중으로 바닥에 강하게 밀착해 최적의 압력을 바닥에 전달하는 파워풀 프레스 클리닝을 통해 손으로 눌러 닦는 수준의 강력한 청소 성능을 제공한다.

에브리봇은 이번 완판을 기념해 약 20만원 상당의 사전예약 혜택 패키지도 운영한다. 사전예약 구매 고객에게는 한정 특별가와 함께 악세서리 풀 패키지, 적외선 체온계 등을 제공해 제품 경험 가치를 높일 계획이다.

에브리봇 관계자는 "출시 직후 예상치를 뛰어넘는 소비자 반응으로 준비 물량이 빠르게 완판되면서 사전예약 혜택도 추가로 운영하게 됐다"며 "앞으로도 차별화된 기술력을 기반으로 더 나은 라이프스타일을 위한 혁신 제품을 지속 선보일 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com