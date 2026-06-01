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디토닉, LIG D&A와 방산 AI 플랫폼 'L-NODE' 개발

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AI 핵심 요약

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  • 디토닉이 1일 LIG D&A와 MOU를 맺고 차세대 국방 AI 운영 환경 구축에 나섰다
  • 양사는 디토닉 AI OS와 LIG D&A 국방 지식을 결합해 L-NODE 기반 CMS·C5I 및 함정 전투체계를 고도화한다
  • 디토닉 D.Hub와 온톨로지·하이브리드 RAG·지오하이커·MAS 등 기술을 L-NODE에 적용해 유무인 복합전투체계 완성도를 높일 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

소프트웨어 정의 국방 운영 환경 구현 협력

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 플랫폼 기업 디토닉이 방산 기업 LIG Defense&Aerospace(LIG D&A)와 손잡고 AI 기반의 차세대 국방 운영 환경 구현에 나선다고 1일 밝혔다.

회사에 따르면 지난달 29일 경기 성남시 LIG D&A 판교하우스에서 'L-NODE 인공지능 플랫폼 개발'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 디토닉의 전용주 대표와 권진만 부사장, LIG D&A의 이승영 CTO(최고기술책임자)와 김진훈 D2C Lab장 등 양사 AI 관련 주요 인사들이 참석했다.

회사에 따르면 이번 협약은 디토닉의 AI OS 기술을 LIG D&A의 국방 도메인 지식에 접목해 전투관리체계(CMS)와 지휘통제·통신·컴퓨터·사이버·정보 체계(C5I)를 선도하기 위해 추진됐다. 양사는 협력을 통해 LIG D&A의 미래 함정 전투체계 기술 고도화에 나선다.

[사진=디토닉]

디토닉은 독자 AI 플랫폼인 'D.Hub'의 운영 역량을 업그레이드했다. 이 플랫폼은 데이터의 수집·분류·가공·분석에 이르는 전 과정을 수행하는 것은 물론, 에이전틱 AI 기술을 접목해 목표에 최적화된 계획을 수립하고 이에 맞는 작업을 진행하는 AI 운영체제 역할을 한다.

D.Hub는 LIG D&A가 주도하는 방산 AI 브랜드 'L-NODE'의 핵심 엔진으로 탑재돼 보안 이슈 등으로 외부 망과 완전히 차단된 에어갭(Air Gap) 환경에서도 클라우드 네이티브 구조 기반의 작전 연속성을 안정적으로 확보한다. 이를 통해 어떠한 네트워크 제약 상황에서도 자율 에이전트 환경을 구축하고 전술 정보의 초지능화를 구현할 예정이다.

디토닉은 이번 협력을 통해 복잡한 전장 상황을 AI가 읽을 수 있도록 맥락화하는 온톨로지 기반 전술 인텔리전스, 방대한 군전술 교리를 지식 그래프화해 복잡한 작전 상황에서도 데이터 간의 인과관계를 명확히 추론하는 하이브리드 RAG, 초 단위로 급변하는 전장 데이터를 빠르게 분석하는 대용량 시공간 데이터 고속 연산 엔진 지오하이커(Geo-Hiker), 탐지·분석·대응·교전 등 각각의 임무를 맡은 에이전트들이 협업해 복합 임무를 완수하는 다중 에이전트 시스템(MAS) 등 핵심 기술을 L-NODE 플랫폼 안에 구현하기로 했다.

양사는 지난해부터 AI 기반 함정 전투 체계의 공동 개발을 진행해 기술적 신뢰를 쌓아왔다. 이번 MOU는 이를 바탕으로 LIG D&A가 추진하는 방산 혁신에 디토닉이 기술 파트너로서 동참해 사람과 AI가 한 팀이 되는 유무인 복합전투체계(MUM-T)의 완성도를 높이기 위해 마련됐다.

디토닉 전용주 대표는 "LIG D&A와 파트너가 돼 디토닉의 차세대 AI OS 기술력을 국방 현장에 적용하게 돼 기쁘다"며 "글로벌 방산 AI 시장이 소수 빅테크 중심으로 재편되는 상황에서 LIG D&A의 글로벌 방산 경쟁력에 디토닉의 AI 플랫폼 기술을 더해 한국이 독자 기술 기반의 국방 AI 체계를 구축하는 발판을 마련했다"고 말했다.

LIG D&A 김진훈 D2C Lab장은 "디토닉은 혁신적인 AI OS 기술을 보유해 방산 지능화를 함께 실현하기 위한 최적의 파트너"라며 "양사의 긴밀한 협력을 통해 순수 국내 기술인 L-NODE 솔루션을 더욱 고도화해 우리 군의 지능형 전투 역량을 한 차원 끌어올리겠다"고 화답했다.

한편 L-NODE는 LIG D&A가 주도하는 방산 특화 AI 플랫폼이다. LIG D&A는 전액 자체 비용으로 해당 플랫폼 개발을 진행 중이며, 이를 통해 하드웨어와 소프트웨어를 아우르는 글로벌 방산 기업으로서 AI 데이터 플랫폼 확보를 통해 사업 영역 확장을 모색할 계획이다.

nylee54@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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