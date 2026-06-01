하나은행, 하나골드신탁 가입 품목 및 수익률 확대

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24K·18K·14K 주얼리까지 30g 이상 가입 가능

수익률 1.5→1.7% 향상 및 취급 점포 확대 예정

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나은행(은행장 이호성)은 1일부터 하나골드신탁(운용)의 가입 금제품 품목 확대 및 만기 수익률 상향 등 상품성을 확대 개편하여 새롭게 판매한다고 밝혔다.

이번 개편으로 기존 24K 순금만 가능하던 가입 가능 금제품 종류에 18K, 14K를 추가하고 1년 만기 후 수익률을 1.5%에서 1.7%로 상향했다. 또한, 오는 8월부터 하나골드신탁(운용) 취급 영업점을 기존 166개에서 180개로 확대키로 했다.

[사진=하나은행]

하나골드신탁은 실물가격의 상승만을 기대하던 무수익 자산인 금을, 은행을 통해 운용해 만기에 이자수익까지 받을 수 있다.

하나은행은 국내 최대 규모의 금 유통 인프라를 보유한 한국금거래소디지털에셋과 전략적 제휴를 맺고 금 운용 전 과정을 함께하고 있다.

엄격한 정밀 감정을 통해 접수된 금의 고유 순도와 중량을 정확하게 측정해 가치가 불분명했던 개별 주얼리들을 표준화된 '적격금지금'으로 확정한다.

감정결과에 동의하면 최종 가입되며 1년의 운용 기간을 거친 후 한국금거래소가 제조한 순도 99.99%의 신규 골드바로 돌려받게 된다.

운용기간 동안 발생한 현금 이자까지 추가로 지급돼 단순히 금을 보관하는 대여금고 서비스를 넘어 자산의 가치를 최상급으로 끌어올리는 일종의 '금 자산 리모델링' 효과도 누릴 수 있다.

신분증과 수탁할 실물 금을 지참해 취급 영업점을 방문하면 복잡한 절차 없이 전문가의 상담을 통해 안전하게 자산을 위탁할 수 있다.

peterbreak22@newspim.com