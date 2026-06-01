비에이치아이, 일본 LNG 발전소 HRSG 1883억원 수주

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소데가우라 가스화력발전소에 800MW급 설비 2기 공급

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에너지 인프라 전문기업 비에이치아이가 일본 소데가우라 가스화력발전소에 공급할 배열회수보일러(HRSG) 2기에 대한 계약을 체결했다고 1일 밝혔다. 계약 규모는 약 1883억원이다.

비에이치아이는 이번 계약에 따라 800MW급 HRSG 2기를 공급한다. 소데가우라 가스화력발전소는 도쿄 인근 지바현에 위치한 공업단지로, 일본 수도권 전력 수요를 담당하는 주요 발전 거점이다.

회사에 따르면 이번 수주는 약 2년 만에 일본 최대 전력회사 제라(JERA)가 추진하는 복합화력발전소 구축 프로젝트에 다시 참여하는 것이다. 계약 상대는 TPSC다.

비에이치아이 로고. [사진=비에이치아이]

일본은 최근 전력 안정성 확보와 에너지 효율 개선을 위해 노후 LNG 화력발전소를 고효율 복합화력발전으로 전환하는 리파워링을 지속 추진하고 있다. 리파워링은 기존 발전소의 노후 설비를 교체하거나 고효율 설비로 전환해 발전 효율을 높이고 탄소 배출을 줄이는 방식이다.

HRSG는 가스터빈에서 발생한 고온 배기가스를 회수해 증기를 생산하는 핵심 설비다. 복합화력발전소는 가스터빈 발전과 증기터빈 발전을 함께 활용해 에너지 효율을 높이며, HRSG는 발전 효율과 설비 안정성을 좌우하는 기자재로 꼽힌다.

비에이치아이는 우수한 HRSG 설계·제조 기술력과 도시바, 미쓰비시 등 현지 글로벌 기업들과의 네트워크를 기반으로 일본 리파워링 시장 내 입지를 확대하고 있다.

비에이치아이 관계자는 "이번 수주는 일본 내 노후 LNG 발전소의 복합화력 전환 시장에서 기술력과 수행 역량을 인정받은 결과"라며 "글로벌 전력 수요 증가와 고효율 발전 설비 전환 흐름 속에서 일본을 포함한 해외 리파워링 시장에서 수주 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com