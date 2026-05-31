[미니 인터뷰] "일은 이광재가 잘한다는 게 민심"...불볕더위보다 뜨거운 진심 유세

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이광재 민주당 하남갑 국회의원 보궐선거 후보 현장 인터뷰

사전투표율 역대 최고치…"기회 놓치지 말자 공감대"

"하남에 뼈를 묻고 땀으로 도시를 바꾸겠다"

[하남=뉴스핌] 박서영 기자 = 이광재 더불어민주당 후보가 6·3 하남갑 국회의원 보궐선거를 사흘 앞둔 31일 지역 민심을 '정권 지원론'과 '일꾼론'으로 요약했다.

이 후보는 이날 오후 하남 스타필드 앞 유세 현장에서 뉴스핌과 만나 인터뷰를 진행했다. 늦은 오후 30도를 넘는 이른 불볕 더위에서도 이 후보는 유권자들을 향해 끊임없이 허리를 숙이며 지지를 호소했다. 선거운동원들 역시 본인 선거인 것처럼 시민들에게 이 후보를 향한 한 표를 부탁했다.

이광재 하남갑 더불어민주당 후보. [사진=이광재 후보 캠프]

이 후보는 "첫째로 이재명 정부를 일하게 해줘야 한다는 여당 지원론, 둘째로 '윤어게인'은 안 된다는 민심, 셋째는 여야를 떠나 일할 사람을 뽑아야 한다는 민심이 있다"며 "'일은 이광재가 잘한다'는 평가가 핵심"이라고 밝혔다.

최근 여론조사에서 오차범위 밖 우세를 보이는 데 대해서는 "윤 어게인은 안 된다는 민심이 기본적으로 크다"며 "하남이 기회의 땅인 만큼 이재명 정부 남은 4년 동안 확실한 전기를 만들어야 한다는 목소리가 있다"고 분석했다.

이어 "그린벨트 문제와 3호선, 9호선, 위례신사선 등 장기 과제가 쌓여 있어 이를 해결할 '큰 일꾼'이 필요하다는 공감대가 보수층에서도 확산되고 있다"고 강조했다.

역대 최고치를 기록한 사전투표율과 관련해서는 "세부적인 유불리는 알 수 없지만 '윤어게인은 안 된다'는 인식과 함께 '이번 기회를 놓치지 말고 일꾼을 뽑자'는 공감대가 있는 것으로 보인다"며 "현장에서도 이미 투표를 마쳤다는 주민들이 많다"고 말했다.

이 후보는 "하남에 뼈를 묻고 땀으로 도시를 바꾸겠다"며 "하남을 대한민국 대표 도시로 만들고 오직 봉사와 헌신의 삶을 살겠다. 꼭 도와달라"고 지지를 호소했다.

이광재 하남갑 더불어민주당 후보. [사진=이광재 후보 캠프]

다음은 이광재 후보와의 현장 인터뷰 일문일답이다.

-선거가 얼마 남지 않았다. 하남갑 지역 민심은.

▲첫 번째로는 이재명 정부를 일하게 해줘야 된다. 여당에게 힘을 실어줘야 된다는 거 하나가 있고요. 두 번째는 윤 어게인은 안 된다는 민심이 있습니다. 세 번째로는 여야를 떠나서 일할 사람을 뽑아야 되는데 일은 이광재가 잘한다 이런 것이 핵심적인 민심이라고 봅니다.

-최근 여론조사 지표를 보면 오차범위 밖 수치로 앞서고 있다.

▲기본적으로 윤어게인은 안 된다는 민심이 기본적으로 크고요. 여기가 기회의 땅인데 이재명 정부 남아있는 4년 동안에 확실한 전기를 만들어야겠다는 목소리가 있어요.

이 지역 그린벨트도 좀 많이 바꾸고 3호선, 9호선, 위례 신사선 등 너무 과제가 묵어있어요. 이 문제를 해결하려면 큰 일꾼이 필요하다, 큰일꾼은 이광재다 그런 컨센서스가 특히 보수적인 인사들 사이에서도 많아진 것 같아요.

이광재 하남갑 더불어민주당 후보. [사진=이광재 후보 캠프]

-사전 투표율이 역대 최대치를 찍었다. 민주당에게 유리하다고 보나.

▲세부적으로는 알 수 없는데 윤어게인은 안 되겠다는 민심 그리고 일꾼을 뽑아서 이번에 하남의 기회를 놓치지 말자 그런 컨센서스를 많이 가지고 계신 것 같아요. 이번에 하남에게 기회가 왔는데 이광재를 선택해서 좀 도양의 기회를 만들자. 이런 얘기가 많이 있으신 것 같아요. 또 실제 가보면 찍었다는 분들도 많고요.

-지역 유권자들에게 한 말씀 부탁드린다.

▲ 저 이광재는 하남에 뼈를 묻을 것입니다. 하남을 땀으로 적실 것입니다. 하남을 대한민국의 대표 도시로 만들고 오직 하나만 생각하고 여러분에게 봉사하고 헌신하는 삶을 살겠습니다. 꼭 좀 도와주시기 바랍니다. 감사합니다.

seo00@newspim.com