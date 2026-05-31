[6·3 재보선] '하남갑' 김성열 "토론회 호평이 지지세로"…마지막 주말 총력전

AI 핵심 요약beta
- 김성열 후보가 31일 하남갑 지역 곳곳을 돌며 막판 표심 다지기 유세를 했다.
- 덕풍동·덕풍시장·위례 일대 도보 유세로 시민들과 직접 만나 현장 민심을 확인했다.
- 개혁신당 이준석 대표 등 지도부도 전날 하남 덕풍시장에서 지원 유세로 힘을 보탰다.
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전날 덕풍시장엔 개혁신당 지도부 총출동 지원사격
[하남=뉴스핌] 신정인 기자 = 김성열 경기 하남갑 국회의원 보궐선거 후보가 6·3 지방선거 막바지 주말을 맞아 지역구 곳곳을 누비며 막판 표심 다지기에 총력을 기울였다.
김 후보는 31일 오전 10시 30분 하남교회 앞 인사를 시작으로 덕풍동 일대 도보 유세와 덕풍시장 식사를 이어가며 현장 바닥 민심을 훑었다.
오후에는 위례 스타필드 앞 인사와 위례 중앙광장 도보 유세를 진행하며 주말 나들이에 나선 시민들에게 지지를 호소했다.
김 후보는 이날 기자와 만나 "짧은 시간이었지만 열심히 하다 보니 알아봐 주시는 분들이 많아졌다"며 "특히 후보 토론회에 대한 호평이 지지세로 이어지는 분위기"라고 현장 반응을 전했다.
이어 "남은 시간 더 낮은 자세로 한 분 한 분 찾아뵙겠다"며 막판 선거운동에 임하는 각오를 밝혔다.
한편 선거를 앞두고 개혁신당 지도부도 하남갑 세 몰이에 힘을 보탰다. 전날 오후에는 하남시 덕풍시장에서 이준석 대표, 천하람 원내대표, 이주영 정책위의장 등 당 지도부가 총출동해 김 후보의 지원 유세에 나서 대안 정당으로서의 지지를 호소했다.
allpass@newspim.com