안규백 국방부 장관 "한일 상호군수지원협정 논의"

AI 핵심 요약beta
- 안규백 장관이 30일 싱가포르서 ACSA를 논의했다.
- 안 장관은 양국 이해와 설득이 필요해 신중해야 한다고 했다.
- ACSA는 군수물자 상호지원 협정으로 과거 체결이 보류됐다.
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안 장관 "국민의 이해와 설득 필요한 부분, 아직은 신중 기해야"
[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 안규백 국방부 장관이 30일(현지시간) 싱가포르에서 제23차 아시아안보회의(샹그릴라 대화) 계기로 열린 한일 국방장관 회담에서 일본과 군수물자를 주고받을 수 있는 국가 간 약속인 상호군수지원협정(ACSA)을 논의했다.
안규백 장관은 31일 제23차 아시아안보회의가 열리고 있는 싱가포르 샹그릴라 호텔에서 약식 기자회견을 갖고 전날 한일 국방장관 회담에서 ACSA를 논의했는지에 대한 질문에 이같이 답했다.
안 장관은 "논의가 있었지만 양국 국방장관 회담이기 때문에 여기서 상세한 말씀을 드리기는 제한적"이라면서도 "이 문제는 상호군수 협정이기 때문에 양 국민의 이해와 설득이 필요한 부분이니 아직은 신중을 기해야 한다는 생각을 갖고 있다"고 말했다.
ACSA는 유사시 탄약, 식량, 연료 등 군수물자를 상호 제공할 수 있도록 하는 협정이다. 정보 공유 중심의 한일 군사정보보호협정(GSOMIA·지소미아)보다 한 단계 더 실무적이고 작전 지원 성격이 강한 틀로 평가된다. 한일 양국은 이명박 정부 시절 군사정보보호협정(GSOMIA)에 이어 상호군수지원협정도 체결할 계획이었다. 하지만 군사정보보호협정이 반대 여론에 따라 체결 직전 무산되면서 상호군수지원협정도 보류된 바 있다.
앞서 지난 4월 한국을 찾은 이시바 시게루 전 일본 총리는 한일 안보협력의 다음 단계로 ACSA 체결 필요성을 강조한 바 있다. 그는 당시 "다음 한 걸음을 내딛는 것으로서 한일 간 상호 군수지원 협정(ACSA)의 체결은 중요한 과제"라고 말했다．
donglee@newspim.com