동해시, 아동수당 만 9세 미만·월 11만 원 수준으로 확대

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 아동 양육과 가정의 경제적 부담을 완화하기 위해 아동수당 지급 연령을 확대하고 지급 금액도 인상한다고 15일 밝혔다. 시는 이번 조치가 아동이 보다 안정적이고 건강한 환경에서 성장할 수 있는 기반을 마련하기 위한 것이라고 설명했다.

동해시에 따르면 아동수당법 일부 개정에 따라 기존 만 8세 미만 아동에게만 지급되던 아동수당 지급 대상을 만 9세 미만 아동까지로 확대한다. 이로써 더 많은 아동과 가정이 수당을 지원받을 수 있을 전망이다.

강원 동해시청 [사진=동해시청] 2020.11.13 onemoregive@newspim.com

지급 금액도 오른다. 현재 월 10만 원인 아동수당 기본액은 월 10만 5000원으로 인상되며 동해시는 비수도권 지역에 해당해 추가 5000원이 더해진 금액이 실제로 지급된다. 시는 "법 개정으로 도입된 비수도권 추가지급 방안을 적용받게 된다"고 밝혔다.

확대·인상된 아동수당은 2026년 1월 1일부터 소급 적용된다. 이에 따라 대상 가정에는 확대된 연령과 인상된 금액이 반영된 아동수당이 순차적으로 지급될 예정이다.

동해시는 이번 제도 개선으로 아동 양육 가정의 실질적인 생활 안정에 도움이 되는 동시에 출산·양육 친화적인 지역 환경 조성에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.

김미경 가족과장은 "아동수당 연령 확대는 아동 양육의 경제적 부담을 덜어주는 실질적인 지원책"이라며 "앞으로도 아이 키우기 좋은 도시를 만들기 위해 다양한 아동지원 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.



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