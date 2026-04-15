미 해군, 중동에 전력 41% 집결…호르무즈 봉쇄 본격화에 이란 해상무역 사실상 마비

주말 미·이란 협상 결렬 직후 봉쇄 돌입

"이란 항만 무역 36시간 만에 사실상 전면 중단"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국이 이란에 대한 해상 봉쇄를 집행하기 위해 항공모함 전단과 기뢰소해함을 포함한 대규모 해군 전력을 중동에 집결시키면서, 세계 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 최고조로 치닫고 있다.

미군은 봉쇄 발효 36시간 만에 이란 항만을 통한 해상 무역이 사실상 전면 중단됐다고 밝혀, 국제 에너지 시장과 금융시장의 불안이 한층 커지고 있다.

14일(현지시간) 미군 기관지 성조지(Stars and Stripes)와 로이터통신, 워싱턴포스트(WP) 등에 따르면, 미 해군은 세 번째 항공모함 강습단과 추가 기뢰소해함 전력을 중동으로 이동시키고 있다.

성조지는 미 해군연구소(USNI) 함대 추적 자료를 인용해 약 6척의 함정이 추가 합류할 경우, 중동 인근 미 해군 전력은 최소 27척으로 늘어나게 된다고 보도했다. 이는 현재 전 세계 해상에서 실전 배치 중인 미 해군 함정의 약 41%에 해당하는 규모다.

이란 호르무즈 해협 '역봉쇄' 작전에 투입된 미 해군 함정들. 사진은 생성형 AI 이미지.

◆ 중동에 군함 21척·병력 1만6500명…추가 전개 땐 봉쇄 역량 더 커져

이미 중동 지역에는 최소 21척의 군함과 1만6500명 이상의 미 해군·해병대 병력이 배치돼 있다. 여기에 추가 전력이 더해지면, 이란 경제를 겨냥한 해상 봉쇄는 물론 기뢰 제거와 비대칭 위협 대응 능력도 대폭 강화될 전망이다. 미 해군 최고위 인사인 대릴 코드리 해군작전사령관은 이날 애틀랜틱카운슬 행사에서 "이번 작전은 다차원적 문제를 동시에 해결해야 하는 매우 어려운 과제"라고 말했다.

이번 봉쇄는 미국과 이란이 파키스탄에서 진행한 주말 협상이 결렬된 직후 시작됐다. 양측은 2주간 교전 중단에 합의했지만, 서로 상대방이 과도한 요구를 했다고 비난하며 협상이 무산됐다. 이후 도널드 트럼프 대통령은 이란 항만을 오가는 선박에 대한 전면 봉쇄 방침을 발표했고, 미 중부사령부(CENTCOM)는 봉쇄 대상이 호르무즈 해협 전체가 아니라 이란 항만에 출입하는 모든 선박이라고 정했다.

◆ "단 한 척도 못 나갔다"…상선 6척 회항, 이란 해상무역 급제동

실제 봉쇄 효과는 즉각 나타났다. 미군은 미 동부시간 13일 오전 10시(한국시간 13일 오후 11시) 부로 시작한 봉쇄 첫 24시간 동안 단 한 척의 선박도 통과하지 못했고 상선 6척이 회항했다고 밝혔다. 이어 봉쇄 시행 36시간도 채 되지 않아 이란 항만을 통한 경제 무역이 완전히 중단됐다고 설명했다. 브래드 쿠퍼 중부사령관은 "미군이 해상을 통한 이란의 경제 활동을 완전히 멈춰 세웠다"고 밝혔다. 이란 경제의 약 90%가 국제 해상 무역에 의존한다는 점을 감안하면 직접적인 경제 압박 효과가 매우 클 것으로 분석된다.

미군은 이번 작전에 병력 1만명, 12척이 넘는 군함, 전투기와 드론 전력을 투입했다. 특히 작전 방식은 이란 항만 앞에 직접 함정을 배치하는 전통적 봉쇄와 다르다. 미군은 오만만과 아라비아해를 사실상 '그물망(net)'처럼 활용하고 있다.

◆ "우리의 그물은 오만만"…전통적 봉쇄 아닌 해상 차단전

익명을 요구한 미국 당국자는 워싱턴포스트(WP)에 "우리의 그물은 오만만"이라며 "선박이 이란 항만을 떠나 호르무즈 해협을 빠져나온 뒤 적절한 시점에 요격해 회항시키고 있다"고 말했다. 이어 "들어가는 길도 하나, 나오는 길도 하나다. 전체 구역을 완전히 통제하고 있다"고 덧붙였다.

미군에 따르면 회항 조치를 받은 상선 6척 모두 무력 사용 없이 방향을 돌렸다. 다만 미군은 허가 없이 봉쇄 구역에 진입하거나 이탈하는 모든 선박은 요격, 우회 조치, 나포 대상이 될 수 있다고 선원들에게 경고했다. 식량과 의료물자 등 인도적 지원 화물은 검사를 거쳐 통과가 허용된다.

◆ 하루 2000만배럴 지나는 길목 흔들…유가·금융시장 충격 확산

이번 봉쇄는 국제 에너지 시장에 직접적인 충격을 주고 있다. 호르무즈 해협은 전 세계 원유 및 LNG 공급량의 약 20%, 하루 약 2000만 배럴이 통과하는 핵심 해상 수로다. 미국과 이스라엘이 2월 28일 이란과의 전쟁을 시작한 이후 국제유가는 약 50% 급등했고, 한때 배럴당 100달러를 다시 돌파하기도 했다.

전문가들은 이번 조치가 단순한 군사 봉쇄를 넘어 이란 경제 압박과 호르무즈 해협 통제권 확보를 동시에 노린 고난도 해상 차단 전략이라고 평가한다. 동시에 봉쇄 장기화 시 국제유가 급등과 글로벌 금융시장 변동성 확대가 불가피하다고 경고하고 있다.

koinwon@newspim.com