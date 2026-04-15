조현, "이란과 걸프국, 미국에 호르무즈 한국 선박 정보 제공"

한국 선박 안전 위해 관련국에게 협조 요청

이란 특사에 당분간 현지에 남아 있도록 지시

"호르무즈 통과없이 에너지 확보 방안 협의 중"

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관은 호르무즈 해협에서 빠져나오지 못하고 있는 한국 선박 26척을 안전하게 구출하기 위해 이란을 비롯한 여러 국가에 선박과 관련된 정보를 제공했다고 15일 밝혔다.

조 장관은 이날 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에서 '이란에 한국 선박 26척에 대한 정보를 제공했느냐'는 질의에 "이란 측에만 제공한 것이 아니고 인근 GCC(걸프협력회의) 국가 모두, 그리고 미국에 전부 제공하고 안전을 요청했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 조현 외교부 장관이 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.04.15 mironj19@newspim.com

조 장관은 "우선 (미국과 이란 간) 휴전이 됐기 때문에 그사이에 무언가 하기 위해서 저희가 26척의 정보를 인근 국가들에 전부 주고 안전, 더 나아가서는 빠져나올 수 있도록 협조를 요청한 것"이라고 설명했다.

조 장관은 외교부 장관 특사로 이란에 파견된 정병하 특사의 활동 내용을 묻는 질의에 "상세 내용은 다 말씀드리기가 곤란하다"며 "어제도 제가 특사와 통화를 했고 안정적 상황이 되기 전까지는 남아 있으라고 했다"고 말했다.

조 장관은 이어 "우리 공관원과 가족들의 안전, 또한 아직 이란에 남아 계신 우리 국민들의 안전을 최우선적으로 이란 측에 요청하고, 호르무즈 해협 안에 26척의 우리 선박에 170여명의 우리 선원들이 있기 때문에 그 안전을 위해서도 상호 협의를 해나갈 예정"이라고 밝혔다.

중동 산유국과의 에너지 공급 협의와 관련해 조 장관은 "호르무즈 해협을 통과하지 않고 우리 에너지원을 확보할 수 있는 방안에 대해서도 여러 나라들과 협의를 해나가고 있다"면서 "이번 중동 전쟁 사태를 계기로 물류 허브도 물론이고 에너지 수입선을 다변화하는 것도 준비하고 있다"고 설명했다.

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