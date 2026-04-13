청와대, 트럼프 호르무즈 봉쇄에 "에너지 수급 다양한 방법 모색"

AI 핵심 요약beta
- 청와대는 13일 트럼프 대통령의 호르무즈 해협 봉쇄를 두고 국민 보호와 에너지 수급을 모색했다.
- 강유정 수석대변인은 브리핑에서 경제 여파에 대비 중이라고 설명했다.
- 정부는 국제 해상 교통로 안전을 주시하며 물류망 정상화를 바란다고 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
관련 사항 주시…정상화 바라는 마음"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 13일 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 봉쇄 절차에 돌입한 것을 두고 "정부는 우리 국민 보호와 에너지 수급로 확보를 위해 다양한 방법을 다각적으로 모색 중"이라고 밝혔다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 이같이 말했다. 강 수석대변인은 "에너지 수급 우려는 사실 당장 종전이나 휴전이 된다고 해도 경제적인 여파가 있을 것으로 보고 준비 중에 있다"고 설명했다.
강 수석대변인은 "정부는 관련 사항을 예의 주시하고 있다"며 "국제 해상 교통로의 안전과 항행의 자유는 모두 국익에 부합하는 이슈이며 국제법 사항이다. 이에 기반해 글로벌 해상 물류망이 조속히 정상화되길 바라는 마음을 갖고 있다"고 강조했다.
앞서 트럼프 대통령은 지난 12일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 미 해군이 호르무즈 해협을 드나드는 모든 선박에 대해 즉각적인 봉쇄 조치를 개시하겠다고 전격 발표했다.
트럼프 대통령은 기자들과 만나 "봉쇄는 내일 (오전) 10시(미 동부시간·한국시간 13일 밤 11시)부터 발효된다"며 "다른 나라들도 이란이 석유를 팔지 못하도록 협력하고 있다"고 밝혔다.
미 중부사령부는 "대통령의 선포에 따라 미 동부시간 4월 13일 오전 10시부터 이란 항구를 드나드는 모든 해상 교통을 봉쇄할 것"이라고 발표했다.
pcjay@newspim.com