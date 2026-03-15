청와대 "호르무즈 군함 파견, 美와 긴밀 소통…신중히 검토해 판단"

"국제 해상교통로 안전, 국제법 보호 대상"

"중동 정세 면밀 주시…에너지 수송로 확보 모색"

트럼프, 韓 등 5개국 지목하며 '군함 파견' 요청

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대가 15일 호르무즈 해협에 군함을 파견하라는 도널드 트럼프 미국 대통령의 요구에 "한국과 미국이 긴밀하게 소통하고 신중히 검토해 판단해 나갈 것"이라고 밝혔다.

청와대 관계자는 이날 오후 "트럼프 대통령의 소셜미디어 언급에 주목하고 있다"며 이같이 밝혔다.

청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB]

청와대는 "국제 해상교통로의 안전과 항행의 자유는 모든 국가의 이익에 부합하며 국제법의 보호 대상"이라며 "이에 기반해 글로벌 해상 물류망이 조속히 정상화될 수 있기를 바란다"고도 했다.

그러면서 청와대는 "우리 정부는 중동 정세와 관련국 동향을 면밀히 주시하면서, 우리 국민 보호와 에너지 수송로 안전 확보를 위한 방안을 종합적으로 고려하고 다각적으로 모색 중"이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 14일(현지시간) 자신의 소셜미디어 플랫폼인 트루스 소셜을 통해 "이란의 호르무즈 해협 봉쇄 시도로 영향을 받는 국가들을 포함한 많은 나라가 미국과 협력해 해협을 안전하게 열어 놓기 위해 군함을 보내길 바란다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 "이러한 인위적인 제한 조치로 영향을 받고 있는 중국, 프랑스, 일본, 한국, 영국 및 기타 국가들이 이 지역에 군함을 파견해야 한다"며 "호르무즈 해협이 지도력을 완전히 상실한 국가(이란)에 의해 더이상 위협 받아서는 안 된다"고 강조했다.

pcjay@newspim.com