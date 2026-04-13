미 중부사령부 "한국시간 13일 밤 11시부터 이란 항만 해상 봉쇄 시작"

AI 핵심 요약beta
- 미국 중부사령부가 12일 이란 항만 봉쇄를 예고했다.
- 13일부터 아라비아만 오만만 이란 항만 출입 선박을 차단한다.
- 트럼프 대통령 포고령에 따라 모든 국가 선박에 공정 적용한다.
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[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 중부사령부(CENTCOM)가 이란 항만에 대한 해상 봉쇄 시간을 예고해 불안정한 휴전 국면에 추가적인 긴장을 불러올 전망이다.
12일 중부사령부는 엑스(X)를 통해 도널드 트럼프 대통령의 포고령에 따라 동부시간 기준 13일 오전 10시(한국시간 13일 밤 11시)부터 이란 항만과 해안 지역을 드나드는 모든 해상 교통을 차단하는 봉쇄 작전을 시행할 예정이라고 밝혔다.
중부사령부는 이번 봉쇄가 아라비아만과 오만만에 위치한 모든 이란 항만을 포함해, 이란 항만 및 해안 지역을 출입하는 모든 국가의 선박에 대해 공정하게 적용될 예정이라고 설명했다.
이번 결정은 미국과 이란이 평화 합의에 도달하지 못한 지 하루도 지나지 않아 나왔다.
앞서 도널드 트럼프 미국 대통령도 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "즉시 미국 해군이 호르무즈 해협을 드나드는 모든 선박에 대한 봉쇄 절차를 시작할 것"이라고 밝혔다.
그는 또 "국제 해역에서 이란에 통행료를 지급한 모든 선박을 추적하고 차단하도록 지시했다"며 "불법 통행료를 지급한 어떤 선박도 공해에서 안전한 항행을 보장받지 못할 것"이라고 말했다.
트럼프 대통령은 이어 "우리를 공격하거나 평화로운 선박을 공격하는 이란은 완전히 파괴될 것(BLOWN TO HELL)"이라고 경고했다.
다만 이번 성명에서 중부사령부는 호르무즈 해협을 통과해 비이란 항만으로 향하거나 비이란 항만에서 출발하는 선박은 봉쇄 대상에서 제외된다고 설명했다.
이어 봉쇄 개시 전 상선 선박에 추가 정보를 담은 공식 통지를 발송할 예정이라고 덧붙였다.
kwonjiun@newspim.com