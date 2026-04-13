"트럼프, 제한적 이란 공습 재개 검토" WSJ

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란과의 평화 협상이 결렬된 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 제한적 군사 공습 재개를 검토하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 복수의 미 정부 관리와 소식통을 인용해 12일(현지시간) 보도했다.

파키스탄 이슬라마바드에서 미·이란 협상은 이란이 핵 프로그램 포기를 거부하면서 결렬됐다. 트럼프 대통령은 이란의 핵무기 개발 차단이 이번 전쟁을 개시한 핵심 이유라고 밝혔다.

협상 결렬 후 트럼프 대통령은 플로리다주 마이애미 인근 도랄 리조트에서 참모들과 대응 방안을 논의했으며, 폭스뉴스에 출연해 "이란의 담수화 시설과 발전 시설은 타격하기 매우 쉽다"며 추가 공습 가능성을 시사했다.

지난 2일(현지시간) 대국민 연설을 위해 백악관 크로스홀에 도착한 도널드 트럼프 대통령의 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

검토 중인 선택지는 크게 세 가지다. 제한적 공습 재개, 호르무즈 해협 해상 봉쇄, 그리고 봉쇄를 유지하면서 향후 동맹국들에게 해협 호위 임무를 넘기는 방안이다.

전면적인 폭격 재개도 선택지에 포함돼 있으나, 역내 추가 불안정화와 장기전에 대한 대통령의 거부감을 고려할 때 가능성은 낮다고 관리들은 전했다.

실제로 이날 미 중부사령부(CENTCOM)는 미 동부시간으로 13일 오전 10시부터 이란 항구를 출입하는 모든 선박에 대한 봉쇄 조치에 착수한다고 밝혔다.

미국 측이 향후 협상에서 요구할 조건으로는 호르무즈 해협의 통행료 없는 전면 개방, 우라늄 농축 전면 중단 및 시설 해체, 고농축 우라늄 반출, 역내 동맹을 포괄하는 안보 프레임워크 수용, 헤즈볼라·예멘 후티 반군 등 대리 세력에 대한 자금 지원 중단 등이 제시됐다.

해상 봉쇄 전략에 대한 평가는 엇갈린다. 전직 국방부 관리 출신인 애틀랜틱카운슬의 매슈 크로닉은 "베네수엘라에 효과를 발휘했던 봉쇄 전략을 이란에 적용할 기회"라며 "정권을 압박하는 유효한 수단"이라고 평가했다. 이란 정부 재정의 절반가량이 석유·가스 수입에 의존하는 만큼 봉쇄의 타격이 상당할 것이라는 분석이 나온다.

그러나 이란이 수십 년간의 제재에도 굴복하지 않았다는 점, 그리고 해협 인근에 배치된 미 해군 함정이 이란의 미사일·드론 공격에 노출될 수 있다는 점에서 위험 부담도 크다는 지적도 나온다.

트럼프 대통령은 장기전 재개 시 미군 탄약 소모와 함께 휘발유 가격 상승이 중간선거를 앞둔 공화당에 정치적 부담이 될 수 있음을 인정했다. 트럼프 대통령의 경제 자문인 스티브 무어는 "어떤 대가를 치르더라도 해협을 즉시 확보해야 한다"며 "그렇지 않으면 세계 경제가 글로벌 침체로 빠져들 수 있다"고 경고했다.

트럼프 1기 행정부에서 국가안전보장회의(NSC) 고위 관리를 지낸 프레드 플라이츠는 "이란은 더 이상 쓸 카드가 없다"며 협상 타결 가능성을 낙관했다. 이란 대표단의 레자 아미리 모가담도 소셜미디어에 "이슬라마바드 회담이 외교적 과정의 토대를 마련했다"며 협상 재개 여지를 남겼다. 트럼프 대통령 역시 이란이 협상 테이블로 돌아오길 원한다고 밝혔으며, 미국 측 협상팀은 제안이 여전히 유효하다고 전했다.

오는 21일 미·이란 2주 휴전이 만료된다. 호르무즈 봉쇄에 이어 공습 재개까지 검토에 오른 가운데, 협상 테이블이 다시 열릴지 아니면 전선이 다시 불붙을지 주목된다.

wonjc6@newspim.com