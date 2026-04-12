[종합] 트럼프 "미 해군, 호르무즈 해협 즉각 봉쇄…이란에 통행료 내는 선박 차단"

이란에 통행료 지불 선박 추적 및 차단 지시도

"이란 핵 야욕 포기 거부로 20시간 담판 무산…'핵 보유' 절대 용납 못 해"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 미 해군이 호르무즈 해협을 드나드는 모든 선박에 대해 즉각적인 봉쇄 조치를 개시하겠다고 밝혔다. 이는 미국과 이란의 종전 협상이 결렬된 후 수 시간 만에 나온 반응이다. 이란에 호르무즈 해협 통행료를 지불하는 선박도 추적해 차단하겟다고 경고했다.

트럼프 대통령은 12일(현지시간) 자신의 소셜 미디어 트루스 소셜에 "즉시 효력이 발생하도록, 세계 최강인 미국 해군은 호르무즈 해협을 드나들려는 모든 선박을 봉쇄하는 절차를 시작할 것"이라며 "언젠가는 모든 선박의 출입이 허용되는 상태가 되겠지만, 이란은 본인들 외에는 아무도 모르는 어딘가에 기뢰가 있을지도 모른다는 말만 되풀이하며 이를 허용하지 않고 있다"고 설명했다.

이어 "이것은 전 세계를 상대로 한 갈취이며, 각국의 지도자들, 특히 미국의 지도자는 결코 갈취당하지 않을 것"이라면서 "나는 우리 해군에 이란에 통행료를 지불하고 국제 수역을 지나는 모든 선박을 추적하고 차단(나포)하라고 지시했다"고 밝혔다. 이어 "불법 통행료를 내는 자는 그 누구도 공해상에서 안전하게 항해할 수 없을 것"이라고 경고했다.

기뢰 제거 작업 계획도 밝혔다. 트럼프 대통령은 "우리는 이란인들이 해협에 설치한 기뢰를 파괴하기 시작할 것"이라며 "우리나 평화로운 선박에 총을 쏘는 이란인은 누구든 지옥으로 보내버릴 것"이라고 강조했다.

이어 "봉쇄는 곧 시작될 것이다. 다른 국가들도 이 봉쇄에 참여할 것이다. 이란이 이러한 불법적인 갈취 행위로 이익을 얻게 두지 않을 것이다"라며 "그들은 돈을 원하고, 무엇보다 핵을 원한다"고 비난했다. 트럼프 대통령은 "추가적으로, 적절한 순간에 우리는 완전히 '장전 완료' 상태이며, 우리 군은 이란에 남은 잔당들을 소탕할 것"이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 이날 게시물에서 "이란은 호르무즈 해협을 개방하겠다고 약속했지만, 고의로 이를 어겼다"며 "이는 전 세계 수많은 사람과 국가에 불안과 혼란, 고통을 초래했다"고 지적했다. 그러면서 "그들은 자신들의 해군과 기뢰 부설정 대부분이 완전히 폭파되었음에도 불구하고 바다에 기뢰를 설치했다고 말한다. 설사 설치했다 하더라도, 어느 선주가 위험을 감수하겠는가?"라고 꼬집었다.

이어 "이란과 그 남은 지도자들의 명예는 실추됐고 평판은 영구적인 상처를 입었지만, 우리는 이제 그 단계를 넘어섰다"면서 "그들이 약속했듯이 이 국제 수로를 빠르고 즉각적으로 개방하는 절차를 시작하는 것이 좋을 것"이라고 경고했다.

JD 밴스 미국 부통령과 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너, 스티브 위트코프 중동 특사는 전날 파키스탄 이슬라마바드에서 이란 협상단을 만나 21시간 동안 협상을 펼쳤지만 주요 쟁점에 합의하는 데 실패했다. 호르무즈 해협과 우라늄 농축을 둘러싸고 양측은 이견을 좁히지 못했다.

이와 관련해 트럼프 대통령은 "이란과의 회담은 이른 아침에 시작되어 밤새도록 이어졌으며, 거의 20시간 동안 지속됐다"며 "얻어낸 많은 성과에 대해 아주 자세히 이야기할 수도 있겠지만, 중요한 것은 단 하나뿐이다. 이란은 핵 야욕을 포기할 의사가 없다!"라고 적었다. 그러면서 "여러 면에서 합의된 지점들은 우리가 군사 작전을 끝까지 지속하는 것보다 낫지만, 핵 전력이 그런 변덕스럽고 어렵고 예측 불가능한 사람들의 손에 들어가게 두는 것에 비하면 그 모든 포인트는 중요하지 않다"고 판단했다.

트럼프 대통령은 또 "시간이 흐르면서 나의 세 대표는 당연하게도 이란의 대표들인 모하마드 바게르 갈리바프, 압바스 아락치, 알리 바게리와 매우 우호적이고 존중하는 관계가 됐지만, 그것은 중요하지 않다"며 "그들이 가장 중요한 단 하나의 사안에 대해 결코 굴복하지 않았기 때문이다. 내가 수년 전부터 늘 말해왔듯이, 이란은 결코 핵무기를 갖지 못할 것"이라고 강조했다. 이어 "자, 보라. 회담은 잘 진행됐고 대부분의 지점에서 합의를 봤지만 정말 중요한 단 하나의 지점인 핵은 그렇지 못했다"고 덧붙였다.

mj72284@newspim.com