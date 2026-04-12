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2026.04.13 (월)
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[종합] 트럼프 "미 해군, 호르무즈 해협 즉각 봉쇄…이란에 통행료 내는 선박 차단"

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AI 핵심 요약

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  • 트럼프 대통령은 12일 호르무즈 해협 모든 선박 봉쇄를 지시했다.
  • 이란 종전 협상 결렬 후 미 해군에 통행료 지불 선박 차단을 명령했다.
  • 이란 기뢰 파괴와 핵 야욕 포기 없인 봉쇄 지속을 경고했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이란에 통행료 지불 선박 추적 및 차단 지시도
"이란 핵 야욕 포기 거부로 20시간 담판 무산…'핵 보유' 절대 용납 못 해"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 미 해군이 호르무즈 해협을 드나드는 모든 선박에 대해 즉각적인 봉쇄 조치를 개시하겠다고 밝혔다. 이는 미국과 이란의 종전 협상이 결렬된 후 수 시간 만에 나온 반응이다. 이란에 호르무즈 해협 통행료를 지불하는 선박도 추적해 차단하겟다고 경고했다. 

트럼프 대통령은 12일(현지시간) 자신의 소셜 미디어 트루스 소셜에 "즉시 효력이 발생하도록, 세계 최강인 미국 해군은 호르무즈 해협을 드나들려는 모든 선박을 봉쇄하는 절차를 시작할 것"이라며 "언젠가는 모든 선박의 출입이 허용되는 상태가 되겠지만, 이란은 본인들 외에는 아무도 모르는 어딘가에 기뢰가 있을지도 모른다는 말만 되풀이하며 이를 허용하지 않고 있다"고 설명했다.

이어 "이것은 전 세계를 상대로 한 갈취이며, 각국의 지도자들, 특히 미국의 지도자는 결코 갈취당하지 않을 것"이라면서 "나는 우리 해군에 이란에 통행료를 지불하고 국제 수역을 지나는 모든 선박을 추적하고 차단(나포)하라고 지시했다"고 밝혔다. 이어 "불법 통행료를 내는 자는 그 누구도 공해상에서 안전하게 항해할 수 없을 것"이라고 경고했다.

기뢰 제거 작업 계획도 밝혔다. 트럼프 대통령은 "우리는 이란인들이 해협에 설치한 기뢰를 파괴하기 시작할 것"이라며 "우리나 평화로운 선박에 총을 쏘는 이란인은 누구든 지옥으로 보내버릴 것"이라고 강조했다.

이어 "봉쇄는 곧 시작될 것이다. 다른 국가들도 이 봉쇄에 참여할 것이다. 이란이 이러한 불법적인 갈취 행위로 이익을 얻게 두지 않을 것이다"라며 "그들은 돈을 원하고, 무엇보다 핵을 원한다"고 비난했다. 트럼프 대통령은 "추가적으로, 적절한 순간에 우리는 완전히 '장전 완료' 상태이며, 우리 군은 이란에 남은 잔당들을 소탕할 것"이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 이날 게시물에서 "이란은 호르무즈 해협을 개방하겠다고 약속했지만, 고의로 이를 어겼다"며 "이는 전 세계 수많은 사람과 국가에 불안과 혼란, 고통을 초래했다"고 지적했다. 그러면서 "그들은 자신들의 해군과 기뢰 부설정 대부분이 완전히 폭파되었음에도 불구하고 바다에 기뢰를 설치했다고 말한다. 설사 설치했다 하더라도, 어느 선주가 위험을 감수하겠는가?"라고 꼬집었다.

이어 "이란과 그 남은 지도자들의 명예는 실추됐고 평판은 영구적인 상처를 입었지만, 우리는 이제 그 단계를 넘어섰다"면서 "그들이 약속했듯이 이 국제 수로를 빠르고 즉각적으로 개방하는 절차를 시작하는 것이 좋을 것"이라고 경고했다.

JD 밴스 미국 부통령과 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너, 스티브 위트코프 중동 특사는 전날 파키스탄 이슬라마바드에서 이란 협상단을 만나 21시간 동안 협상을 펼쳤지만 주요 쟁점에 합의하는 데 실패했다. 호르무즈 해협과 우라늄 농축을 둘러싸고 양측은 이견을 좁히지 못했다.

이와 관련해 트럼프 대통령은 "이란과의 회담은 이른 아침에 시작되어 밤새도록 이어졌으며, 거의 20시간 동안 지속됐다"며 "얻어낸 많은 성과에 대해 아주 자세히 이야기할 수도 있겠지만, 중요한 것은 단 하나뿐이다. 이란은 핵 야욕을 포기할 의사가 없다!"라고 적었다. 그러면서 "여러 면에서 합의된 지점들은 우리가 군사 작전을 끝까지 지속하는 것보다 낫지만, 핵 전력이 그런 변덕스럽고 어렵고 예측 불가능한 사람들의 손에 들어가게 두는 것에 비하면 그 모든 포인트는 중요하지 않다"고 판단했다.

트럼프 대통령은 또 "시간이 흐르면서 나의 세 대표는 당연하게도 이란의 대표들인 모하마드 바게르 갈리바프, 압바스 아락치, 알리 바게리와 매우 우호적이고 존중하는 관계가 됐지만, 그것은 중요하지 않다"며 "그들이 가장 중요한 단 하나의 사안에 대해 결코 굴복하지 않았기 때문이다. 내가 수년 전부터 늘 말해왔듯이, 이란은 결코 핵무기를 갖지 못할 것"이라고 강조했다. 이어 "자, 보라. 회담은 잘 진행됐고 대부분의 지점에서 합의를 봤지만 정말 중요한 단 하나의 지점인 핵은 그렇지 못했다"고 덧붙였다.

mj72284@newspim.com

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이란, 호르무즈 기뢰 해역 지도 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협에 기뢰를 부설한 해역의 지도를 공개했다고 해사 전문 매체 로이즈 리스트와 알자지라 등이 9일(현지시간) 보도했다. 공개된 지도에 따르면 혁명수비대 해군은 해협 남쪽 절반에 해당하는 사각형 구역을 위험 해역으로 지정했다. 선박은 이란 당국의 사전 허가를 받아 북쪽 항로로만 통과할 수 있다. 이란 혁명수비대가 9일(현지시간) 공개한 호르무즈 해협 기뢰 부설 해역 지도. [사진=이란 누르뉴스] 구체적으로 혁명수비대 해군은 "해상 안전 원칙 준수 및 해군 기뢰와의 충돌 방지를 위해, 혁명수비대 해군과의 사전 협조 하에 추후 공지 시까지 첨부 지도에 따른 아래의 대체 항로를 이용할 것을 요구한다"면서 입항 항로는 오만만에서 북쪽 라라크섬 방향으로 진행 후 페르시아만으로 계속 진입하고, 출항 항로의 경우 페르시아만에서 라라크섬 남쪽을 경유한 후 오만만으로 향해야 한다고 안내했다.   미국과 이란의 휴전 합의에도 해협 통행은 사실상 막힌 상태다. 블룸버그통신에 따르면 8일부터 9일 오전까지 해협을 통과한 선박은 이란 연계 선박 7척에 불과했다. 평소 하루 양방향 통행량인 135척과 비교하면 사실상 봉쇄 수준이다. 이란 항만해양청도 기뢰 위협을 이유로 선박용 안전 항로 2개를 별도로 공식 지정했다. 이란 외무부 부장관은 영국 ITV와의 인터뷰에서 "어떤 선박이든 항행할 수 있다"면서도 이란 군과의 사전 교신이 필요하다고 밝혔다. 이란의 허가 요구가 확인되자 통과를 시도하려던 유조선 한 척이 계획을 취소한 것으로 알려졌다. 아랍에미리트(UAE) 최대 석유기업 아부다비국영석유공사(ADNOC)의 술탄 알 자베르 최고경영자(CEO)는 "호르무즈 해협은 열려 있지 않다"며 "접근이 제한되고, 조건부로 통제되고 있다"고 잘라 말했다. 국제해사기구(IMO)의 아르세니오 도밍게스 사무총장은 이란이 통행료 징수 체계를 영구화하려는 움직임에 대해 "국제 관행에 맞지 않는 별도의 메커니즘으로, 받아들일 수 없다"고 비판했다. EOS 리스크그룹의 마틴 켈리 자문실장은 기뢰 부설이 확인될 경우 해협 정상화까지 "최소 수개월이 걸릴 것"이라고 경고했다. 세계 석유·액화천연가스(LNG) 공급량의 약 5분의 1이 통과하는 이 해협의 봉쇄가 장기화될 경우 글로벌 에너지 시장에 미치는 충격은 상당할 것으로 전망된다. wonjc6@newspim.com   2026-04-10 08:42

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